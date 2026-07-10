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हवा मैं है सरकार, शराब बिक्री नहीं विकास, 100 दिन बाद भी बस्तर में नहीं दिखा बदलाव, काम में नंबर शून्य से भी नीचे: दीपक बैज

पीसीसी चीफ बोले, 100 दिन में सरकार के काम का मूल्यांकन शून्य से भी नीचे कोई नंबर है तो वो होगा. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

Deepak Baij rebukes government
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 6:10 AM IST

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रायपुर: 10 जुलाई को सरकार द्वारा निर्धारित देश से नक्सली निस्तारीकरण के तय किए गए तारीख 31 मार्च 2026 की समाप्ति के 100 दिन पूरे हो रहे हैं. बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के बाद सरकार ने जो काम किया है, उसके दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं. बात सड़क निर्माण की हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की, स्कूलों को खोलने की हो या फिर बस चलाने की. सभी काम तेजी से नक्सल प्रभावित इलाके में किये गए हैं.

सरकार के इन दावों को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने छत्तीसगढ़ की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से खास बातचीत की. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि अभी भी बहुत स्थिति सामान्य नहीं है. 100 दिन में सरकार के काम का मूल्यांकन शून्य से भी नीचे कोई नंबर है तो वही होगा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज (ETV Bharat)

100 दिन में बस्तर में क्या बदला

ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, ''मैं सभी नेताओं को चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, उनसे निवेदन करना चाहूंगा की बहुत उत्साहित होकर कुछ ऐसा काम ना करें जो बाद में परेशानी का कारण बने. नक्सलवाद के नासूर का दर्द कांग्रेस से ज्यादा किसे पता होगा.'' दीपक बैज ने कहा, ''हमने अपनी पूरी एक राजनीतिक विरासत ही इसमें खो दी है. मैं यह मानता हूं कि बड़े नक्सली वारदात इन 100 दिनों में नहीं हुए हैं. लेकिन यह भी सही है कि सरकार जो दावे कर रही है वैसे काम भी नहीं हुए हैं.''

नक्सलवाद के खात्मे के 100 दिन पूरे

ईटीवी भारत से बात करते हुए दीपक बैज ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति की जो डेट लाइन रखी गई थी, आज उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं. नक्सलवाद समाप्ति की दिशा में हुए काम में बस्तर की जनता और जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने मिलकर सरकार का साथ दिया है. दीपक बैज ने कहा कि शांति बहाली के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी और सबसे ज्यादा बलिदान कांग्रेस पार्टी ने दिया है. हमने अपने कार्यकर्ताओं को खोया है. हमने अपने जनप्रतिनिधियों को खोया है. एक नहीं सैकड़ो प्रतिनिधियों को हमने खोया.

बीजेपी के दावों पर कांग्रेस का पलटवार

दीपक बैज ने कहा कि 100 दिन पूरे हो गए हैं, यह सही है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. लेकिन जो विकास के दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वैसा कुछ नही हुआ है. दीपक बैज ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि एक भी सड़क सरकार ने नहीं बनाई है. सरकार बता दे की कोई सड़क 10 किलोमीटर की नई स्वीकृत हुई है जिसे सरकार ने पूरा किया हो. दीपक बैज ने कहा कि इन्होंने यहां कितने स्कूल खोले कितने अस्पताल खोल दिया ये बताना चाहिए. बैज ने कहा कि इन्होने तो 10000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, कई जगहों पर तो डॉक्टर भी नहीं हैं.

बस्तर में सड़कों की हालत जर्जर-पीसीसी चीफ

दीपक बैज ने कहा कि पूरी सड़क गटर की व्यवस्था पर चल रही है. उन्होंने कहा कि रायपुर से लेकर बस्तर तक के सभी रास्तों को देख लीजिए, किसी रास्ते पर कोई काम नहीं हुआ है. दीपक बैज ने कहा कि मैं नियमित तौर पर बस्तर आना-जाना करता हूं केशकाल घाटी की सड़क टूटी फूटी हुई है. सड़क निर्माण के लिए पैसे तक सरकार के पास नहीं हैं. सरकार सिर्फ हवा में बातें कर रही है.

बस्तर में विकास के नाम पर लूट और भ्रष्टाचार-बैज

दीपक बैज ने कहा, ''बस्तर के विकास के नाम पर यहां घोटाले खूब हुए हैं.'' कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर ओलंपिक के नाम पर सिर्फ घोटाला किया गया है. ''बस्तर जहां था वही है, कुछ भी नहीं बदला, विकास जीरो है. गांव के नलों में पानी नहीं है, ग्रामीणों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. अभी भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में किस व्यवस्था को सुधारने की बात ये करते हैं. जब आपके पास सड़क नहीं है, जब आपके पास स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, जब आपके पास पीने का साफ पानी नहीं है, तो किसी विकास की बात ये करते हैं. दीपक बैज ने कहा कि पानी, बिजली, सड़क स्वास्थ्य, शिक्षा आप कुछ नहीं दे पाए और यही विकास का पैमाना है, शराब तो विकास का पैमाना हैं नहीं.''

ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, ''मैं बस्तर से आता हूं और पूरे जीवन भर में बस्तर में रहूंगा. लेकिन मैं सभी राजनीतिक दल के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी भारी पड़ सकता है. सभी लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए. देखिए घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए.''

बस्तर ओलंपिक से लेकर बस्तर पंडुम तक में भ्रष्टाचार हुआ-बैज

कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाई ने कहा, ''बस्तर ओलंपिक पूरे तौर पर घोटाला है 15 साल के ट्रैकसूट को 2500 में खरीदा गया है. बस्तर की गाड़ी कमाई के पैसे को लुटाया गया है. हमें बस्तर पंडुम में हुए घोटाले की जानकारी है. बस्तर तेंदूपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों के नाम पर, वॉकिंग शूज के नाम पर सेफ्टी शूज खरीद रहे हैं यह घोटाला नहीं तो और क्या है.''

बीजेपी को बताया डिफेंसिव मोड में

पीसीसी चीफ ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ उतरेगी. भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड में है. उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कांग्रेस का जवाब कैसे दें. कांग्रेस के AK-47 वाले सवालों से निपटने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है. वह पूरे तौर पर डिफेंसिव मोड़ में हैं. कानून व्यवस्था की बात हो या फिर नकटी का मामला हो, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, सभी मामलों में सरकार फेल है. उनके पास कोई रास्ता जवाब देने का नहीं बचा है.


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DEEPAK BAIJ REBUKES GOVERNMENT

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