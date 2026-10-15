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धमतरी के मां विंध्यवासिनी के दरबार में दीपक बैज, कहा 2028 में बनेगी कांग्रेस की सरकार,डबल इंजन की सरकार फेल

धमतरी के मां विंध्यवासिनी के दरबार में दीपक बैज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर दौरे के दौरान धमतरी पहुंचे. यहां उन्होंने शहर की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी यानी बिलाई माता के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. इस दौरान उनके हाथों में माता के लिए चुनरी और श्रृंगार सामग्री भी नजर आई.





माता से मांगा जीत का आशीर्वाद