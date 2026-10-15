धमतरी के मां विंध्यवासिनी के दरबार में दीपक बैज, कहा 2028 में बनेगी कांग्रेस की सरकार,डबल इंजन की सरकार फेल
धमतरी में मां विंध्यवासिनी बिलाई माता के दर्शन के लिए पहुंचे दीपक बैज ने 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 7:18 PM IST
धमतरी : शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर दौरे के दौरान धमतरी पहुंचे. यहां उन्होंने शहर की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी यानी बिलाई माता के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. इस दौरान उनके हाथों में माता के लिए चुनरी और श्रृंगार सामग्री भी नजर आई.
माता से मांगा जीत का आशीर्वाद
मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद दीपक बैज ने कहा कि आज नवरात्र का पांचवां दिन यानी पंचमी है. ऐसे पावन अवसर पर धमतरी की आराध्य बिलाई माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है. उन्होंने माता से क्षेत्र में सुख-समृद्धि बनाए रखने और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि माता का आशीर्वाद कांग्रेस को भी मिलेगा और वर्ष 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी.
'2028 के लिए कांग्रेस की तैयारी बेहतर'
दीपक बैज ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि 2028 के चुनाव में अभी दो साल का समय बाकी है, लेकिन पार्टी की तैयारी बेहतर चल रही है. उनके मुताबिक प्रदेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के पक्ष में जनादेश देगी.
महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना
दीपक बैज ने महंगाई, किसानों की परेशानी और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है.
दाल-चावल से लेकर पेट्रोल-डीजल तक की कीमतों और बस-टैक्सी के किराये में बढ़ोतरी हो चुकी है.इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. किसानों की समस्याओं और युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने से सब परेशान है.जनता इन सभी चीजों का जवाब आने वाले चुनाव में देगी- दीपक बैज,पीसीसी चीफ
2028 में बनेगी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार
वोट चोरी के आरोपों को लेकर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. दीपक बैज ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2028 में छत्तीसगढ़ और 2029 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी. मां विंध्यवासिनी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए दीपक बैज ने कहा कि माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. उन्होंने क्षेत्रवासियों के सुख-समृद्धि की कामना के साथ कांग्रेस को भी माता का आशीर्वाद मिलने और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताई.
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