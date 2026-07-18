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सोनम वांगचुक के आंदोलन को दबाने की कोशिश, छात्रों के हित से बीजेपी कर रही समझौता :दीपक बैज

जगदलपुर : दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है. बैज ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया.



आंदोलन का समाधान संवाद से निकाले

दीपक बैज ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 दिनों से आंदोलन और अनशन चल रहा था. लेकिन सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से बातचीत का कोई प्रयास नहीं किया गया. लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जाता है. लेकिन सरकार ने बातचीत के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल कर सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.