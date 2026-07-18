सोनम वांगचुक के आंदोलन को दबाने की कोशिश, छात्रों के हित से बीजेपी कर रही समझौता :दीपक बैज
दीपक बैज ने सोनम वांगचुक के आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बैज ने मोदी सरकार पर आंदोलन कुचलने का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 7:27 PM IST
जगदलपुर : दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है. बैज ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया.
आंदोलन का समाधान संवाद से निकाले
दीपक बैज ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 दिनों से आंदोलन और अनशन चल रहा था. लेकिन सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से बातचीत का कोई प्रयास नहीं किया गया. लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जाता है. लेकिन सरकार ने बातचीत के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल कर सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.
बीजेपी सरकार अपने भ्रष्टाचार और कथित पेपर लीक मामलों को लेकर घिरी हुई है.अपने मंत्रियों को बचाने के लिए लोकतांत्रिक आवाजों को दबा रही है. सोनम वांगचुक के आंदोलन को देशभर के कई सामाजिक संगठनों, फिल्म कलाकारों, राजनीतिक दलों और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित कई लोगों का समर्थन मिला. जिससे सरकार घबरा गई- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
दीपक बैज ने कहा कि जिस तरह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आंदोलन स्थल पर कार्रवाई कर सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया. उससे यह संदेश जाता है कि सरकार छात्रों की चिंताओं को सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है. सरकार को लाखों छात्रों के भविष्य से अधिक अपने नेताओं और मंत्रियों को बचाने की चिंता है.
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