बीजेपी सरकार में हुआ जघन्य झीरम कांड, जनता से माफी मांगकर करें प्रायश्चित : दीपक बैज
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने झीरम कांड को लेकर बड़ा बयान दिया है.उन्होंने बीजेपी को झीरम के लिए जनता से माफी मांगने की बात की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 12, 2026 at 3:42 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी नेताओं से झीरम कांड के लिए जनता से माफी मांगने की बात कही है. दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी नेताओं को उन शहीद कांग्रेस नेताओं से भी माफी मांगनी चाहिए जो इस कांड का शिकार बने. छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है.इनके पास राजनीति के लिए ना तो कोई मुद्दे बचे हैं और ना ही जनता का भरोसा. बीजेपी लगातार जनता के भीतर अपना विश्वास खोते जा रही हैं और यही वजह है कि इनके नेता अब अनर्गल बयान देते हैं.
झीरम कांड को लेकर करना चाहिए प्रायश्चित
छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री तिरंगा यात्रा में झीरम जा रहे हैं उन्हें जाना भी चाहिए और झीरम कांड को लेकर उन्हें प्रायश्चित भी करना चाहिए. दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता से झूठ बोल रही है. इनके पास काम करने के लिए कुछ बचा नहीं है.भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार झूठ बोल रही है और जनता को गलत जानकारी दे रही है.
डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर साधा निशाना
पंचायती राज मंत्री विजय शर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के घर बनाने के मामले को लेकर विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर के कहा कि 18 लाख घर बना दिए गए हैं. लेकिन यह कितना झूठ बोलते हैं इसका पूरा ब्यौरा संसद में साफ-साफ सामने आ गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख के आसपास ही घर बने हैं. सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि झूठ बोल कौन रहा है.
विजय शर्मा कहते हैं कि 18 लाख घर बन गया है.सांसद बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं अभी 10 लाख घर भी नहीं बना है. आखिर जनता को इस तरह से झूठी जानकारी देना और पूरे छत्तीसगढ़ को झूठ के आधार पर चीजों को बताना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत बन गई है. इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है - दीपक बैज,पीसीसी चीफ
कांग्रेस अपराध को लेकर करेगी आंदोलन
छत्तीसगढ़ में अपराध अनियंत्रित हो गया है चाहे हत्या का मामला हो या फिर नशा के कारोबार का मामला हो. इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है.विधि व्यवस्था के मामले को लेकर कांग्रेस की सरकार एक बड़ा आंदोलन करेगी और इसकी पूरी रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं.
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