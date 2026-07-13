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दुर्ग पहुंचे दीपक बैज का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा- प्लांट में लोहा चोरी और मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा

दीपक बैज बोले- डीएड और संविदाकर्मी से लेकर हसदेव कटाई, बोधघाट बांध जैसे कई मुद्दों को लेकर जनता में आक्रोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व विधायक अरुण वोरा की माताजी शांति देव वोरा के निधन पर उनके निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की. इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बैज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय मानसून सत्र के लिए कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह तैयार है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा.

बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं किया और प्रदेश की जनता के साथ छल किया है. साथ ही कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है. उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले को लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन किए गए और विधानसभा में भी हमने ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है.

जगह-जगह आंदोलन, लोगों में आक्रोश

उन्होंने कहा कि डीएड, संविदा कर्मियों, अतिथि शिक्षक हर कोई आंदोलन कर रहा है. ग्राम नकटी के ग्रामीण, हसदेव में पेड़ कटाई और बस्तर के बोधघाट बांध जैसे कई मुद्दों पर प्रदेशभर में जनता सरकार से नाराज है. आने वाले समय में सरकार के खिलाफ जनआक्रोश और तेज होगा.

दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

BSP चोरी पर क्या कहा?

भिलाई इस्पात संयंत्र में लोहा चोरी के मामले पर बैज ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब लोहा चोरी और मंदिर के चढ़ावे तक सुरक्षित नहीं हैं तो डबल इंजन सरकार की स्थिति समझी जा सकती है.

प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर भी बैज ने सरकार को घेरते हुए कहा कि चोरी, लूट, हत्या और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उनका आरोप था कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है.