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'दारु से पैर धोकर किजिए राहुल का स्वागत', केदार कश्यप के बयान पर दीपक बैज का पलटवार

केदार कश्यप के राहुल गांधी के दारु से स्वागत करने वाले बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तीखा हमला बोला है.

Deepak Baij hits back BJP
राहुल दौरे से पहले मचा घमासान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 7:19 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे से पहले सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है. राहुल गांधी के स्वागत को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप की दारू से पैर धोकर स्वागत वाली टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बयान को बीजेपी की मानसिकता बताते हुए तीखा हमला बोला है. बैज ने ना सिर्फ मंत्री के बयान को आपत्तिजनक बताया, बल्कि बीजेपी नेताओं पर अवैध शराब, गांजा और अफीम की खेती तक के आरोप लगा दिए.अब राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप की जंग तेज हो गई है.

राहुल गांधी के दौरे की तैयारी में जुटी कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 21 जून को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायपुर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे. उनके स्वागत और कार्यक्रम की तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जोर-शोर से की जा रही हैं.

केदार कश्यप के बयान पर दीपक बैज का पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केदार कश्यप के बयान पर भड़के दीपक बैज

बैज ने कहा कि प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा राहुल गांधी के स्वागत को लेकर दिया गया. बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है.उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान बीजेपी के असली चरित्र को उजागर करते हैं और एक जिम्मेदार मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती.

चार बार मंत्री रह चुके नेता का ऐसा बयान समझ से परे है. ऐसा लगता है मानो वे अफीम खाकर बयान दे रहे हो. छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां आने वाले नेताओं का स्वागत परंपरागत रूप से धान से तौलकर किया जाता है.प्रदेश की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना चाहिए, न कि इस तरह की विवादित टिप्पणियां करनी चाहिए- दीपक बैज,पीसीसी चीफ


भाजपा पर शराब और नशे की राजनीति का आरोप

दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध शराब, नकली शराब, गांजा और अफीम की खेती को बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ को "शराब का गढ़" बना दिया है, इसलिए भाजपा नेताओं की सोच भी उसी दिशा में दिखाई देती है.बैज ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से गौरव और गरिमा के खिलाफ है .उन्होंने केदार कश्यप से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और कहा कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक राजनीति के लिए उचित नहीं है।

क्या कहा था मंत्री केदार कश्यप ने?

राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा था कि कांग्रेस अपने नेताओं को खुश करने के लिए नए-नए प्रयोग करती है. उन्होंने प्रियंका गांधी के पिछले दौरे का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरह कांग्रेस ने उनके लिए फूलों की सड़क बनाई थी, उसी तरह राहुल गांधी के स्वागत में उनके चरण दारू से धोकर स्वागत किया जाए. कांग्रेस अपने पांच साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार और शराब घोटाले में डूबी रही. इसलिए राहुल गांधी के आगमन पर कांग्रेस को शराब से चरण धोकर उनका स्वागत करना चाहिए.


राहुल गांधी के रायपुर दौरे से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में दारू बनाम धान की बहस छिड़ गई है. एक तरफ भाजपा शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर नशा और अवैध कारोबार को संरक्षण देने के आरोप लगा रही है. अब देखना होगा कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान यह सियासी संग्राम और कितना तीखा होता है.

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