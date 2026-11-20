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GPM जिले के दौरे पर दीपक बैज, कहा- रोजगार के लिए युवा सड़कों पर, मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर, बीजेपी राज में बुरा हाल

GPM जिले के दौरे पर दीपक बैज, कहा- रोजगार के लिए युवा सड़कों पर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अपने दो दिवसीय जीपीएम जिले के दौरे पर पहुंचे. यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की और राज्य के साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल में जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है. प्रदेश में किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हैं, युवा रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से आम जनता, किसान, युवा और कर्मचारी सभी परेशान हैं.

सरकार की नीतियों से आम जनता, किसान, युवा और कर्मचारी सभी परेशान- बैज (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 'कई भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे' दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक है. बीएड अभ्यर्थी, पुलिस आरक्षक भर्ती के उम्मीदवार और अन्य बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं पटवारी एक महीने से अधिक समय से हड़ताल पर हैं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों में भी सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है.

किसान धान बेचने के लिए परेशान: बैज धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश के लाखों किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है, जिससे किसान धान बेचने को लेकर परेशान हैं. बेमौसम बारिश और चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान का उचित सर्वे नहीं कराया जा रहा है. किसानों को न तो समय पर मुआवजा मिल रहा है और न ही फसल बीमा की राशि मिल पा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है. हर वर्ग परेशान: बैज दीपक बैज ने बिजली दरों में बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर से बढ़ते बिजली बिल, राशन वितरण में आ रही समस्याओं, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने महतारी वंदन योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच एक हजार रुपये की मासिक सहायता महिलाओं की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है. सरकार को जनता की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. गुटबाजी को लेकर क्या कहा?