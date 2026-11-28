दीपक बैज बोले- किसानों का कर्ज माफ करे सरकार, छत्तीसगढ़ को लूट रही है भाजपा, भारतमाला घोटाले की हो जांच
दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर उठाए सवाल, कहा- तूफानों के चलते जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई उनका कर्ज माफ हो
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 8:51 PM IST
रायपुर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 11 दिनों में सरकार केवल 5 फीसदी किसानों का ही धान खरीद पाई है. जिस तरीके से तीन चक्रवातों में किसान परेशान हुए हैं उनका धन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है जिस गति से धान खरीदा की जा रही है उसे लगता नहीं है कि किसानों को लेकर सरकार चिंतित भी है. धान खरीदी का लगातार समय निकलता जा रहा है. सरकार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन खरीदने का है लेकिन अब 47 दिन का समय ही बचा हुआ है.
धान खरीदी को लेकर उठाए सवाल
दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर कई समस्याएं बताते हुए सरकार की कमियां उजागर की. कहा कि सरकार पहले इस बात को कहती रही थी कि जो एग्री पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं हम उनसे धन खरीदेंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें फिर से पंजीयन नहीं करना होगा. लेकिन जो किसान एग्री स्टेट से धान पिछली बार बेचे थे आज उनका रकबा ही जीरो कर दिया गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के धान खरीदी का पूरा सिस्टम फेल हो गया है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चक्रवात के कारण धान की फसल गिर गई है. पानी में डूबने से पूरा धान काला पड़ गया है. उसके अंदर का चावल भी खराब हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी इस बात की जानकारी दें कि जिन किसानों का धान पूरी तरह पानी में सड़ गया है क्या उन किसानों का धान खरीदी होगी या नहीं होगी.
कर्ज माफ करे सरकार- बैज
कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है कि जिन किसानों के धान की फसल बर्बाद हो गई है उन किसानों के वैसे कर्ज को सरकार माफ कर दे जो किसान खेती करने के लिए लिए थे. सरकार के तरफ से राहत दिया जाना चाहिए. दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का अन्नदाता इस समय प्रकृति और राज्य सरकार की दोहरी मार झेलने को विवश है.
तूफानों से कई सब्जी किसान भी प्रभावित
एक के बाद एक आए चक्रवाती तूफानों और बे मौसम बारिश ने प्रदेश के बड़े हिस्से में खेती-किसानी की कमर तोड़ दी है. टमाटर, गोभी सहित अन्य मौसमी सब्जियों एवं फलों की बागवानी को भी भारी क्षति पहुंची है. बैज ने कहा कि संवेदनहीन सरकार राजस्व नियम 6-4 और फसल बीमा के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के बजाए अड़ंगे लगाने में लगी हुई है. यह सरकार किसानों के साथ नहीं बल्कि किसानों का शोषण करने निजी बीमा कंपनियों के साथ खड़ी है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रति एकड़ किसानों को 65 हजार के रुपए मानक अनुसार मुआवजा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर गहन मंथन करना चाहिए लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है.
हर वर्ग परेशान
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसान हो या फिर नौजवान हो किसी को लेकर सकारात्मक दिशा में काम नहीं कर रही है. सरकार केवल कागज में ही काम कर रही है. छत्तीसगढ़ की परीक्षा के लिए चेयरमैन नहीं रख पाई है. यहां पूरा पेपर चोरी हो रहा है. अभ्यर्थियों का साक्षात्कार रद्द हो गया है. एसआई बहाली रद्द हो गई है. हाईकोर्ट ने इसे लेकर सवाल पूछा है.
दीपक बैज ने कहा कि अभी नकली दारु गली गली में बिक रहा है इसकी जांच कौन करेगा. भाजपा की सरकार पूरी तरह से जनता विरोधी हो चुकी है और अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है. पार्टी की नीतियों और गतिविधियों को लेकर दीपक बैज ने कहा कि पार्टी के लिए सबको समर्पित रुप से काम करना चाहिए.