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दीपक बैज बोले- किसानों का कर्ज माफ करे सरकार, छत्तीसगढ़ को लूट रही है भाजपा, भारतमाला घोटाले की हो जांच

दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर उठाए सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 11 दिनों में सरकार केवल 5 फीसदी किसानों का ही धान खरीद पाई है. जिस तरीके से तीन चक्रवातों में किसान परेशान हुए हैं उनका धन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है जिस गति से धान खरीदा की जा रही है उसे लगता नहीं है कि किसानों को लेकर सरकार चिंतित भी है. धान खरीदी का लगातार समय निकलता जा रहा है. सरकार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन खरीदने का है लेकिन अब 47 दिन का समय ही बचा हुआ है.

दीपक बैज बोले- किसानों का कर्ज माफ करे सरकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) धान खरीदी को लेकर उठाए सवाल दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर कई समस्याएं बताते हुए सरकार की कमियां उजागर की. कहा कि सरकार पहले इस बात को कहती रही थी कि जो एग्री पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं हम उनसे धन खरीदेंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें फिर से पंजीयन नहीं करना होगा. लेकिन जो किसान एग्री स्टेट से धान पिछली बार बेचे थे आज उनका रकबा ही जीरो कर दिया गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के धान खरीदी का पूरा सिस्टम फेल हो गया है.