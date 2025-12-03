ETV Bharat / state

SIR समीक्षा बैठक में पहुंचे दीपक बैज, अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर तीखा प्रहार

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर अमित शाह पर निशाना साधा

SIR REVIEW MEETING
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से पूछा सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 2:53 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 3:07 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: रायगढ़ का कोल माइंस देखने, सरगुजा का कोल माइंस देखने, मनेंद्रगढ़ का कोल माइंस, दलहन और बस्तर के आयरन देखने और उद्योगपतियों के लिए कारपेट बिछाने और जगह तलाशने आ रहे हैं. छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिये नहीं आ रहे.

पीसीसी चीफ दीपक बैज का केंद्र पर तंज

दीपक बैज ने कहा कि आज प्रदेश का किसान सड़कों पर है. युवाओं के पास नौकरी नहीं है. अब जमीन का रेट बढ़ा दिया. दो साल में एक स्कूल नहीं खोल पाये लेकिन 67 दारू की दुकान खुल गई. क्या यही सरकार की पॉलिसी है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से पूछा सवाल

दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में भी मरीजों को खटिया से ढोकर ले जाते हैं. एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है. अपना क्षेत्र संभल नहीं पा रहा है तो प्रदेश कैसे संभालेंगे. नकली गोली मिल रही है, नकली सिरप बिक रही है.

राज्य सरकार पर निशाना

दीपक बैज ने सवाल उठाया कि प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है, सरकार नाम की चीज ही नहीं है. कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है. दीपक बैज ने यह भी कहा कि भाजपा वाले मंत्री बदलें या मुख्यमंत्री बदलें, आने वाले तीन साल में सरकार जरूर बदलेगी. ये हम जरूर जानते हैं. जो कांग्रेस छोड़ कर गया है, आने वाले तीन साल बाद वो कांग्रेस में आएंगे और बीजेपी से कांग्रेस में आने वालों की बाढ़ लग जायेगी. यहां सीएम, सुपर सीएम, डुपर सीएम सब चल रहा है.

भूपेश बघेल ने केंद्र की नीतियों की आलोचना की

कल दिल्ली रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने भी पीएम और शाह पर जमकर निशाना साधा था. भूपेश बघेल ने कहा था कि एसआईआर को लेकर केंद्र और चुनाव आयोग क्यों इतनी हड़बड़ी मचा रहा है. वहीं संचार साथी एप को लेकर भी भूपेश बघेल ने कई सवाल केंद्र पर दागे. बघेल ने कहा कि फोन के जरिए अब जनता की जासूसी करने की तैयारी में केंद्र सरकार है. बघेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा, हम जनता की आवाज बनकर

