नकटी के लिए कांग्रेस का राजभवन मार्च, सड़क पर बैठकर किया भोजन, दीपक बैज बोले-सरकार बनी तो दिलाएंगे न्याय
नकटी विस्थापन्न का मुद्दा तेज होता जा रहा है. कांग्रेस ने नकटी के लोगों के साथ राजभवन मार्च किया. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 9:59 PM IST
रायपुर: नकटी गांव के विस्थापितों के मुद्दे पर कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया. नकटी से राजभवन तक निकली पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर बैठकर प्रभावित परिवारों के साथ भोजन किया. तेलीबांधा चौक पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझपटी हुई.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक नकटी के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रभावितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया.
नकटी से राजभवन तक कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन
नकटी गांव के विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने नकटी गांव से राजभवन तक पदयात्रा निकाली. बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, विधायक, कार्यकर्ता और नकटी के प्रभावित परिवार इस पदयात्रा में शामिल हुए. यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए वीआईपी रोड पहुंची.
सड़क पर बैठकर किया भोजन, सरकार को दिया संदेश
वीआईपी रोड पर कांग्रेस ने नकटी प्रभावित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित पार्टी नेताओं ने सड़क पर बैठकर पीड़ित परिवारों के साथ भोजन किया. कांग्रेस का कहना था कि जब सरकार ने गरीबों को सड़क पर ला दिया है, तो उनके संघर्ष में साथ बैठकर खाना खाना ही उनके दर्द को साझा करना है.
तेलीबांधा में पुलिस ने रोका, बैरिकेड पर झूमाझपटी
राजभवन की ओर बढ़ रही पदयात्रा को तेलीबांधा चौक पर भारी पुलिस बल ने रोक दिया. ऊंचे-ऊंचे बैरिकेड लगाए गए थे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस दौरान कई बार पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और झूमाझपटी हुई. कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पार करने की कोशिश में हवा में उछलते भी दिखाई दिए. काफी देर तक चले हंगामे के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.
गरीबों को बेघर कर अमीरों को फायदा पहुंचा रही सरकार-बैज
दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नकटी में गरीबों के घर तोड़कर उन्हें सड़क पर ला दिया गया, जबकि बड़े अधिकारियों, नेताओं और उद्योगपतियों की जमीन तक सड़क पहुंचाने का काम किया जा रहा है. बैज ने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क, सदन और न्यायालय,तीनों जगह लड़ेगी.
कांग्रेस विधायकों ने नकटी में सरकारी आवास लेने से किया इनकार
दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के 14 विधायकों ने लिखित रूप से नकटी में सरकारी आवास लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि जब गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, तब कांग्रेस विधायक वहां सरकारी आवास स्वीकार नहीं करेंगे. जरूरत पड़ी तो उन्हें नया रायपुर में आवास दिया जाए.
बिना व्यवस्था किए तोड़ दिए घर- हर्षिता बघेल
कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने कहा कि नकटी गांव की महिलाएं आज कांग्रेस के साथ खड़ी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना उचित सूचना और पुनर्वास की व्यवस्था किए लोगों के घर तोड़ दिए. बारिश के बीच महिलाएं और बच्चे टूटे हुए घरों में रहने को मजबूर हैं. उनका कहना था कि भाजपा सरकार गांव, गरीब और किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही.
गांव में ही मिले जमीन और प्रधानमंत्री आवास-कांग्रेस
जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि 85 प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. कांग्रेस की मांग है कि प्रभावितों को गांव के भीतर ही पांच से छह एकड़ जमीन दी जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएं और उन्हें उसी गांव में बसाया जाए.
नकटी की महिलाओं ने कहा, गांव छोड़कर नहीं जाएंगे
नकटी निवासी ममता साहू ने कहा कि उनका परिवार पिछले 22 वर्षों से गांव में रह रहा है. उनके दादा-ससुर के नाम पर जमीन के दस्तावेज हैं. उन्होंने साफ कहा कि वे नया रायपुर नहीं जाएंगे, बल्कि नकटी गांव में ही जमीन और मकान चाहते हैं.
राजभवन जाने से रोका गया, फिर भी आंदोलन रहेगा जारी
राजभवन मार्च को रोके जाने पर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से राज्यपाल से मिलने जा रही थी, लेकिन सरकार ने पुलिस के जरिए रास्ता रोक दिया. उन्होंने कहा कि गरीबों की आवाज को बैरिकेड से नहीं रोका जा सकता और कांग्रेस का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता.
बैज का बड़ा वादा,सरकार बनी तो नकटी को मिलेगा न्याय
जब दीपक बैज से पूछा गया कि यदि ढाई साल बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या नकटी के लोगों को जमीन और मकान मिलेगा? इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को चुनाव तक भी लड़ने के लिए तैयार है और यदि सरकार बनी तो नकटी गांव के हर प्रभावित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा.
नकटी गांव का मुद्दा अब केवल विस्थापन का मामला नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है. सड़क पर भोजन, पुलिस से झूमाझपटी, राजभवन मार्च और सरकार बनने पर न्याय दिलाने का कांग्रेस का वादा, इन सबके बीच साफ है कि आने वाले दिनों में नकटी का संघर्ष और तेज होगा. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है और प्रभावित परिवारों को कब तक न्याय मिल पाता है.