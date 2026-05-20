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मोदी-शाह और डबल इंजन सरकार से जनता परेशान, 2028 में बदलेगी सत्ता, 2029 में राहुल गांधी बनेंगे पीएम : दीपक बैज

जवाब : भाजपा बताए कि आखिर कौन सी योजना से जनता को फायदा मिला है. किसानों को खाद नहीं मिल रही, धान खरीदी प्रभावित है और एक लाख नौकरियों का वादा करने वाली सरकार 500–1000 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई. महिलाओं को महतारी वंदन योजना का आधा-अधूरा लाभ दिया जा रहा है और कई महिलाओं को इसका पैसा नहीं मिल रहा. पेंशन महीनों से अटकी हुई है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और महंगाई चरम पर है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों, गैस सिलेंडर की महंगाई और पेट्रोल पंपों पर लगी कतारों को आप देख रहे हैं. आखिर बीजेपी क्या लेकर जनता के पास जाएगी.

जवाब : भाजपा चुनाव की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि जनता की नाराजगी और बगावत को डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है. भाजपा अपनी गुटबाजी खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस 2023 में सरकार नहीं बनने के बाद से ही संगठन को मजबूत करने में जुट गई थी. साल 2024 से कांग्रेस लगातार जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की योजनाओं और नाकामियों को उजागर कर रही है. इसी का नतीजा है कि ढाई साल के भीतर कांग्रेस भाजपा सरकार को फेलियर साबित करने में सफल रही है. मेरा दावा है कि यदि कल भी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पूरी तरह तैयार है. पीसीसी से लेकर बूथ स्तर तक संगठन चुनावी मोड में है और कार्यकर्ताओं में 2028 में कांग्रेस सरकार बनाने का उत्साह है.

रायपुर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तीन दिवसीय दौरे ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बूस्ट कर दिया है. अभी से पार्टी मिशन 2028 की तैयारी में जुट गई है. दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मिशन 2028 के लिए अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है. कांग्रेस का तो यहां तक दावा है, कि कल चुनाव हो जाए, तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी. यह दवा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार नीट की परीक्षा कराने में तो नाकाम रही है. पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई पर सरकार रोक लगा नहीं सकी है, युवाओं को एक लाख रोजगार देने का वादा करके सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई थी, 500 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया है. महतारी वंदन के दम पर बनी सरकार, अब सबको योजना का लाभ नहीं दे पा रही है. इसके साथ ही बैज ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे.

सवाल : भाजपा सरकार सुशासन तिहार के जरिए जनता तक पहुंचने का दावा कर रही है?

जवाब :सुशासन तिहार में ही सरकार की हकीकत सामने आ रही है. लोग अधिकारियों के चरणों में गिरकर आवास मांग रहे हैं. गरियाबंद में भाजपा विधायक पटवारी को धमका रहे हैं. वहीं डोंगरगढ़ में कर्मचारियों को भवन में बंद करने की घटना हुई. यह सब जनता के आक्रोश का संकेत है.

सवाल : भाजपा लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाती रही है?

जवाब : कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां थोड़ी-बहुत आवाज आती ही है. इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी में कोई बड़ा टकराव है. असली गुटबाजी भाजपा में है. भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रवि भगत के बयानों, डीएमएफ फंड को लेकर आरोपों, बृजमोहन अग्रवाल को बैठक से बाहर किए जाने और अजय चंद्राकर के परिवार पर पड़े छापे बहुत कुछ बताते हैं. बीजेपी में एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है.

सवाल : कांग्रेस नेताओं के बयान ही भाजपा को गुटबाजी का मुद्दा दे देते हैं. अध्यक्ष बदलने को लेकर भी बयान सामने आते रहे हैं?

जवाब :कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करता है और हर नेता को उस फैसले का पालन करना पड़ता है. आज मैं खुद हाईकमान के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूं और पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूं. आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में है.

सवाल : कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि आज चुनाव हो जाए तो सरकार बना लेगी?

जवाब : यदि आज चुनाव हो जाए तो भाजपा 10 सीटों तक सिमट जाएगी. अभी चुनाव में ढाई साल बाकी हैं और कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी है. भाजपा सरकार के खिलाफ सिर्फ दो साल में ही एंटी-इंकम्बेंसी का माहौल बन गया है. अपराध बढ़ रहे हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं और राजधानी रायपुर तक में घर में घुसकर गोली मारने की घटनाएं हो रही हैं. जनता पेट्रोल पंपों पर लाइन में खड़ी है, महंगाई चरम पर है, बिजली दरें बढ़ाई गई हैं और जमीन रजिस्ट्री महंगी कर दी गई है. डबल इंजन सरकार जनता का गला दबा रही है.

सवाल : अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा?

जवाब :सबसे बड़ी चीज आर्थिक नीति होती है. सरकार जनता के हक, अधिकार और सुविधा के लिए किस तरह आर्थिक प्रबंधन करती है, यह अहम है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उदाहरण आपके पास है. कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने देश की जीडीपी गिरने नहीं दी, जबकि वर्तमान में लगातार महंगाई बढ़ रही है. जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब भी पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं किया गया और अब कीमत बढ़ने पर जनता पर बोझ डाला जा रहा है.

सवाल : महंगाई और आर्थिक संकट पर कांग्रेस भाजपा को कैसे घेर रही है?

जवाब :देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गई है, जबकि 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की क्या नीति है. केंद्र सरकार चुनाव प्रचार में ज्यादा व्यस्त है जबकि जनता गैस और पेट्रोल के लिए लाइन में खड़ी है.

सवाल : कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर क्या लक्ष्य है?

जवाब :कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में देश की आर्थिक नीति बेहतर होगी तथा आम जनता को राहत मिलेगी.

सवाल : मिशन 2028 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है?

जवाब :केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है. आने वाले समय में पार्टी और मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी. मेरा दावा है कि साल 2028- 29 तक भाजपा केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता से बाहर हो जाएगी और कांग्रेस मजबूती से वापसी करेगी.