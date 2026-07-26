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मोदी सरकार पर पीसीसी चीफ का बड़ा हमला, मजबूरी में हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

Politics over the NEET paper leak controversy
नीट पेपर लीक विवाद पर राजनीति (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 7:09 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. बैज ने इसे नैतिकता नहीं बल्कि बढ़ते जनआक्रोश के दबाव में लिया गया फैसला बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार और राज्य महिला आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं और छात्रों पर हुई कथित बर्बर कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिक नहीं, मजबूरी का फैसला-बैज

दीपक बैज ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी नैतिक जिम्मेदारी के तहत नहीं, बल्कि जनता के बढ़ते आक्रोश और आंदोलन के दबाव में लिया गया फैसला है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और छात्राओं पर कथित बर्बर लाठीचार्ज के बाद देशभर में सरकार की आलोचना हो रही है. बैज के मुताबिक, सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा काफी नहीं है और इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए.

पीसीसी चीफ दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

मोदी सरकार ने खो दिया युवाओं का भरोसा

बैज ने कहा कि छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार युवाओं का विश्वास खो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह कदम उठाया है. साथ ही कहा कि कांग्रेस किसानों, मजदूरों, गरीबों और युवाओं के मुद्दों पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखेगी.

भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के खिलाफ हुए आंदोलनों के बाद कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि पुतला दहन, प्रदर्शन और सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने तक पर कार्रवाई की जा रही है. बैज के अनुसार, यह लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है.

महिला आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल

राज्य महिला आयोग को निशाने पर लेते हुए दीपक बैज ने कहा कि आयोग को भाजपा कार्यकर्ता की तरह नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की तरह काम करना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि छात्रों और महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ, तो आयोग ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की. बैज ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने वालों पर कार्रवाई करना गलत है और यदि कार्रवाई करनी है तो कथित बर्बरता के जिम्मेदार लोगों पर होनी चाहिए.

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