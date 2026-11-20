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सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, नक्सलियों से कथित सांठगांठ और महंगाई को लेकर दीपक बैज का सरकार पर तीखा हमला

एमसीबी: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार प्रशासनिक लापरवाही, नक्सलवाद और बढ़ती महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला है.

दीपक बैज ने सड़क निर्माण में अनियमितताओं को लेकर सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सड़क कांग्रेस के नेता नहीं बनाते बल्कि सड़क निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की एजेंसियों और प्रशासन की होती है. यदि निर्माण कार्यों में गड़बड़ी हुई है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. दीपक बैज ने कहा कि पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई सहित संबंधित निर्माण एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाएं. यदि किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि कांग्रेस ऐसी कार्रवाई का समर्थन करेगी. लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करना बंद होना चाहिए. सरकार को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपनी व्यवस्था का आईना देखना चाहिए.

एमसीबी में दीपक बैज का सरकार पर हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि प्रदेश के बस्तर संभाग के बीजापुर और दंतेवाड़ा सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्थिति चिंताजनक है. उन्होंने जंगलों में पेड़ों की कटाई लकड़ी की कथित चोरी और लाइमस्टोन के पहाड़ों में अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि जंगलों में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, सड़कों का निर्माण रात में किया जा रहा है और दिन में सड़कें उखड़ रही हैं तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने पूछा कि क्या यह सुशासन है या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली व्यवस्था है.

नक्सलवाद के मुद्दे पर भाजपा को घेरा

नक्सलवाद के मुद्दे पर दीपक बैज ने भाजपा नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई है. हमारे नेता झीरमघाटी में शहीद हुए और अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नक्सलियों ने हत्या की. इसके बावजूद भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने भाजपा नेताओं पर नक्सलियों की मदद करने और उन्हें आपूर्ति करने जैसे आरोप लगाते हुए सवाल किया कि यदि भाजपा वास्तव में नक्सलवाद की विरोधी है तो नक्सलियों के साथ कथित संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक तरफ नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को संरक्षण देने के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है. कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

एमसीबी में दीपक बैज (ETV Bharat Chhattisgarh)

महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना

प्रदेश की आर्थिक स्थिति और आम जनता की परेशानियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल, शक्कर, चावल, दाल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर आम जनता परेशान है. उन्होंने राशन दुकानों में चना नहीं मिलने, बिजली बिल में करीब 35 प्रतिशत वृद्धि और युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं. पटवारी सहित कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री केवल नाम के रह गए हैं और सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है.

पीसीसी चीफ ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

चुनाव को लेकर भी दी चुनौती