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बीजेपी ने छल प्रपंच से आदिवासियों से छीनी जल जंगल जमीन, दीपक बैज का बड़ा बयान, कहा 28 में राज्य और 29 में देश से विदाई तय

मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है. तो वह रायगढ़ के धरमजयगढ़ जा रहे हैं. रायगढ़ में ही 89 कोलफील्ड आवंटित हो चुका है. कुछ शुरू हुए हैं, कुछ में जनसुनवाई होना बाकी है. तमनार में जो जन हिंसा हुआ वहां के आदिवासी को जेल भेजा गया. उसका जिम्मेदार कौन है.जहां नितिन नवीन का कार्यक्रम है,वहीं पर एक कोल माइन्स है. पुरूंगा जिसके लिए वहां के स्थानीय लोग लड़ाई लड़ रहे हैं. मेरा नितिन नबीन से यह पूछना है कि क्या वो वहां जाएंगे. क्या वैसे लोगों को रोकने का काम नितिन नबीन करेंगे क्या. भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दिखावा कर रहे हैं. जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को बेचो और दूसरी तरफ आदिवासी प्रेम दिखाओ. भारतीय जनता पार्टी के छल प्रपंच को छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज समझ चुकी है. और वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा के बहकावे में नहीं आएंगे.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार की विदाई है. इसलिए अपनी फाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं. क्योंकि सरकार पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ गई है.भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के मसीहा थे. आदिवासियों के जल जंगल जमीन और खनिजों को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़े थे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने का काम कर रही है. बस्तर से लेकर सरगुजा तक यह हो रहा है. दीपक बैज ने कहा कि बस्तर के आयरन कोर और सरगुजा के कोल माइन्स, बॉक्साइट की खदान सब बेच रहे हैं. 10 से 15 लाख पेड़ जंगल के काट रहे हैं. अपने चहेते अडानी अंबानी जिंदल को सौंप रहे हैं. बंदूक की जोर पर जमीन को कब्जा करने का काम कर रहे हैं और जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं.

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस नहीं बल्कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन के बेचने का और आदिवासियों को परेशान करने का दिवस मना रही है.भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदिवासियों का सम्मान किया ही नहीं.आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों को कोई सम्मान नहीं मिला.जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का गौरव दिवस मनाने जा रही है वहां पर पूरे क्षेत्र को ही आदिवासियों से जमीन लेकर व्यवसाईयों को बेच दिया गया है और यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. यह आदिवासी गौरव दिवस नहीं है. और अगर बीजेपी वहां कुछ करने जा रही है तो उन्हें आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए.





सवाल : केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि हम जो जमीन लेते हैं उसके बाद में हम विकास करते हैं. 25 किलोमीटर तक विकास कर दिया है. कांग्रेस के लोग लंबे समय तक शासन में रहे उन्होंने क्या किया ?



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस सवाल पर कहा कि कांग्रेस के राज में वहां के आदिवासी सुरक्षित थे. बस्तर में हमने कभी आदिवासियों के फर्जी एनकाउंटर नहीं किए हैं. बस्तर के आदिवासियों को फर्जी नक्सलवादी कहकर के हमने जेल नहीं भेजा है. बस्तर के आदिवासियों को हमने कभी प्रताड़ित नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी के राज में नक्सलियों के नाम पर वहां के आदिवासियों को एनकाउंटर किया जाता था. फर्जी नक्सली के नाम पर जेल भेजा जाता था. जो कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन तमाम लोगों को बाहर निकलने का काम किया गया.

बस्तर में 30000 से अधिक आदिवासी अभी भी वारंटी हैं इनमें से बहुत सारे अभी भी जेल में बंद हैं. इस पूरे मुद्दे का गुनाहगार कौन है. हमने सरगुजा में पेड़ काटने से रोका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ ही पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई. तमनार और कई जगह पर हिंसा हुई. कई जगह पर आदिवासियों को जेल भेजा गया. क्या इसकी जांच नितिन नबीन करेंगे आदिवासियों को बेदखल करने का काम विस्थापित करने का काम उनको जल जंगल जमीन छीनने का काम बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने बचाने का काम किया है.





सवाल : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सभी 29 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम सभी सीटें जीत लेंगे क्या इसी तैयारी से जीतेंगे ?



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री एक बार बोधघाट जा करके बाढ़ प्रभावितों से बात कर लेना चाहिए. तब उनको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि वह कहां है. एक बार बैलाडीला में जाकर नंदलाल पहाड़ को जो छीनने का काम किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए.जो आदिवासी बिना कारण जेल भेजे गए हैं उन पीड़ित परिवारों से चर्चा कर लेना चाहिए. फरसा कोल ब्लॉक और तारा कोल ब्लॉक में 10 लाख से अधिक पेड़ काट रहे हैं. वहां के विस्थापित और पीड़ितों से एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए. पुरूंगा में एक बार मुख्यमंत्री को जाना चाहिए. दीपक बैज ने कहा कि तब मुख्यमंत्री को यह समझ जाएगा कि वह जमीन में है या आसमान में है.



सवाल :आप लोग यह चर्चा कर रहे हैं अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक इनोवा में चली जाएगी



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से खत्म हो चुकी है. यहां किसान परेशान हैं. युवा परेशान हैं. उनके पास नौकरी नहीं है. जितने कर्मचारी संगठन हैं वो सड़कों पर हैं,महंगाई चरम पर है .आदिवासियों के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बेच रहे हैं.वर्तमान में जो सरकार चल रही है इससे खुश कौन है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि अगर आज चुनाव हो जाए मैं यह कह रहा हूं कि अगर एक महीने बाद भी चुनाव हो तो पूरी बीजेपी एक इनोवा गाड़ी में समा जाएगी. लेकिन अगर 2028 में चुनाव होता है तो छत्तीसगढ़ से भाजपा की विदाई है और 2029 से भारतीय जनता पार्टी की देश से विदाई तय है.



सवाल : 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जी कार्यक्रम को बीजेपी कर रही है वह आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी.



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जनजाति दिवस मनाना हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है. बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान थे. उन्होंने आदिवासियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़े हैं. और कांग्रेस हमेशा भगवान बिरसा मुंडा के सिद्धांतों पर चली है. यह जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बेचने वाले हैं. और हम जंगल को बचाने वाले लोग हैं. इसलिए हमें इसे कोई चुनौती नहीं है. बल्कि भारतीय जनता पार्टी को बिरसा मुंडा के जयंती पर आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इस 3 सालों में इन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया बल्कि जल जंगल जमीन और उनके घर से आदिवासियों को बेघर करने का काम किया है.

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