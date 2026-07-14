ETV Bharat / state

नकटी के दर्द के साथ कांग्रेस ने किया संघर्ष का ऐलान, जन्मदिन पर दीपक बैज का सियासी संदेश

अपने जन्मदिन की सुबह दीपक बैज सबसे पहले देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की. इसके बाद वे वीआईपी चौक स्थित श्रीराम मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान राम का आशीर्वाद लिया. बैज ने अपने जन्मदिन की शुरुआत धार्मिक आस्था के साथ करते हुए प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली और न्यायपूर्ण व्यवस्था की प्रार्थना की.

रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने जन्मदिन की शुरुआत पूरी तरह आस्था के साथ की. सबसे पहले उन्होंने देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, फिर वीआईपी चौक स्थित श्रीराम मंदिर पहुंचकर भगवान राम की पूजा-अर्चना की. लेकिन जन्मदिन का यह दिन सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा. मंदिर से निकलते ही बैज सीधे नकटी गांव के प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी पदयात्रा का ऐलान कर दिया. आस्था से शुरू हुआ दिन, जनसंघर्ष के संकल्प के साथ आगे बढ़ता नजर आया.

मंदिर से सीधे नकटी, प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे बैज

पूजा-अर्चना के बाद दीपक बैज सीधे नकटी गांव पहुंचे, जहां हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस इस लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है. बैज ने कहा कि प्रभावित परिवारों की मांगों और परेशानियों को लगातार सरकार तक पहुंचाया जा रहा है और न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान

नकटी के लोगों के बीच दीपक बैज ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पदयात्रा निकालेगी. उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा नकटी गांव से शुरू होकर राजभवन (लोकभवन) तक जाएगी, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी. बैज ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी.

प्रभावितों को दीपक बैज ने दिया भरोसा

दीपक बैज ने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं. कांग्रेस उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज सरकार तक लगातार पहुंचाई जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा तथा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक कदम उठाया जाएगा.

कांग्रेस का विरोध बरकरार

दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने पहले ही उस स्थान पर आवास लेने से इनकार कर दिया है और इस संबंध में सरकार को पत्र भी सौंपा जा चुका है. उन्होंने दोहराया कि नकटी के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है.

जन्मदिन पर भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद लेने से शुरू हुआ दीपक बैज का दिन, नकटी के प्रभावित परिवारों के बीच संघर्ष के संकल्प के साथ आगे बढ़ा. एक ओर धार्मिक आस्था का संदेश, तो दूसरी ओर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया. जन्मदिन के मौके पर बैज ने साफ संकेत दिया कि आने वाले दिनों में नकटी का मुद्दा कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से बना रहेगा.