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दूसरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा देश, केंद्र बुलाए सर्वदलीय बैठक- दीपक बैज

मोदी सरकार के कार्यकाल में रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है, खाद्य तेल, दाल, गैस, दूध और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़े हैं. गृहिणियां अब हर चीज में कटौती करने को मजबूर हैं. 2013 की तुलना में 2026 में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

मोदी कह रहे घर में बैठो, काम मत करो दीपक बैज ने प्रधानमंत्री की वर्क फ्रॉम होम और कम यात्रा की अपील पर भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि फील्ड में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले, ठेला चलाने वाले और रोज कमाकर खाने वाले लोग घर बैठकर कैसे जीएंगे,उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, लेकिन आज मोदी सरकार लोगों को घर में बैठने की सलाह दे रही है.

मोदी की अपील ने जनता के जख्मों पर छिड़का नमक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले दो महीनों से देशभर में पेट्रोल, डीजल और गैस संकट गहराता जा रहा है. जबकि आम जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को चेताते रहे, लेकिन मोदी सरकार महंगाई की सच्चाई छुपाती रही.अब जनता से त्याग करने की बात कर रही है, बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील ने लोगों को राहत देने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है.

रायपुर : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल और खपत कम करने की अपील पर तीखा हमला बोला. बैज ने कहा कि देश धीरे-धीरे दूसरे लॉकडाउन जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है. लेकिन केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय जनता से त्याग और कम उपयोग की अपील कर रही है. उन्होंने महंगाई, ईंधन संकट, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, यह बयान बैज ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दिया है.



कांग्रेस द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख आंकड़ें



रसोई गैस: 410 रु. से बढ़कर 1000 रुपए

पेट्रोल: 66 रु. से बढ़कर 100 रुपए

डीजल: 52 रु. से बढ़कर 95 रुपए

सरसों तेल: 52 रु. से बढ़कर 260 रुपए

देसी घी: 300 रु. से बढ़कर 1080 रुपए





सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर



दीपक बैज ने कहा कि 2013 में सोने की कीमत करीब 28 से 29 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि अब यह डेढ़ लाख रुपए के पार पहुंच चुकी है.उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करने वाली सरकार ने सोना इतना महंगा कर दिया कि अब आम परिवारों की पहुंच से बाहर हो गया है.





मोदी खुद विदेश यात्राओं पर खर्च कर रहे करोड़ों



बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और अब जनता को पेट्रोल-डीजल बचाने की सलाह दे रहे हैं,उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने 70 देशों की यात्रा की और इस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बड़े काफिलों पर भी सवाल उठाए।





देश में लॉकडाउन जैसा माहौल



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यदि पेट्रोल-डीजल बचाने की इतनी चिंता है तो भाजपा के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी पहले साइकिल से चलना शुरू करें, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के काफिले कम करने चाहिए, उसके बाद आम जनता से अपेक्षा करनी चाहिए.दीपक बैज ने कहा कि जिस तरह लोगों को कम यात्रा, कम उपयोग और घर में रहने की सलाह दी जा रही है, उससे देश दूसरे लॉकडाउन जैसी स्थिति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा कि पहले ही ईंधन संकट और महंगाई से जनता परेशान है, ऐसे में केंद्र सरकार को राहत देने के उपाय करने चाहिए



केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग



वैश्विक संकट और ईंधन की स्थिति पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, बैज ने कहा कि यदि केंद्र सरकार बैठक बुलाती है तो कांग्रेस वहां अपने सुझाव देने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा कि विपक्ष को विश्वास में लेकर राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाई जानी चाहिए.



मोदी सरकार ने तेल भंडारण पर नहीं किया काम



कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने क्रूड ऑयल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया,बैज ने कहा कि देश के मौजूदा भंडारण केंद्र यूपीए सरकार के दौरान बने थे और आज ईंधन संकट की स्थिति केंद्र सरकार की लापरवाही का परिणाम है.



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