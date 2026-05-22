दिल्ली जाएं टीएस सिहंदेव, छत्तीसगढ़ में युवाओं को मिले मौका: दीपक बैज
टीएस सिंहदेव को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है. उन्हें दिल्ली जाने की नसीहत उन्होंने दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 22, 2026 at 10:57 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बड़ा बयान दिया. बैज ने कहा कि बाबा साहेब बड़े नेता हैं, उन्हें दिल्ली जाकर राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहिए. छत्तीसगढ़ में अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए. बैज का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में सिंहदेव ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर उसे निभाने की बात कही थी. अब इस बयान के बाद कांग्रेस संगठन में अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई है.
टीएस सिंहदेव राष्ट्रीय राजनीति में निभाएं बड़ी भूमिका-बैज
दीपक बैज ने कहा कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में शामिल हैं. वे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रह चुके हैं और तमिलनाडु तथा पुडुचेरी जैसे राज्यों के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. बैज ने कहा कि पार्टी जहां भी जिम्मेदारी देती है, सिंहदेव वहां पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं. ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.
सिंहदेव के बयान के बाद बढ़ी अटकलें
हाल ही में टीएस सिंहदेव ने कहा था कि यदि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वह उसे निभाने के लिए तैयार हैं. उनके इस बयान को कांग्रेस संगठन में संभावित बदलाव और नेतृत्व की नई रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा था. इसी सवाल के जवाब में दीपक बैज ने युवाओं को मौका देने वाली बात कही.
प्रदेश कांग्रेस सभी नेताओं को साथ लेकर चल रही
बैज ने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी नेताओं को साथ लेकर बेहतर तरीके से काम कर रही है. संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर लगातार फोकस किया जा रहा है. उन्होंने संकेत दिए कि कांग्रेस आने वाले समय में संगठनात्मक मजबूती और नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है.
कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव की चर्चा
दीपक बैज के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस आने वाले समय में संगठन और नेतृत्व स्तर पर कुछ बड़े बदलाव कर सकती है. खासकर युवा नेतृत्व बनाम वरिष्ठ नेतृत्व की बहस अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है.