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दिल्ली जाएं टीएस सिहंदेव, छत्तीसगढ़ में युवाओं को मिले मौका: दीपक बैज

दीपक बैज और टीएस सिंहदेव ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बड़ा बयान दिया. बैज ने कहा कि बाबा साहेब बड़े नेता हैं, उन्हें दिल्ली जाकर राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहिए. छत्तीसगढ़ में अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए. बैज का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में सिंहदेव ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर उसे निभाने की बात कही थी. अब इस बयान के बाद कांग्रेस संगठन में अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई है. टीएस सिंहदेव राष्ट्रीय राजनीति में निभाएं बड़ी भूमिका-बैज दीपक बैज ने कहा कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में शामिल हैं. वे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रह चुके हैं और तमिलनाडु तथा पुडुचेरी जैसे राज्यों के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. बैज ने कहा कि पार्टी जहां भी जिम्मेदारी देती है, सिंहदेव वहां पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं. ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.