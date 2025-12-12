संभल हिंसा में जिन पत्थरों से पुलिस पर हुआ था हमला, उन्हीं से बनी पुलिस चौकी
बर्क और शारिक साठा के घर से 100 मीटर दूरी पर विधि-विधान के साथ पुलिस चौकी का शुभारंभ
Published : December 12, 2025 at 1:33 PM IST
संभल: पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में जिन पत्थरों और ईंटो से हमला किया गया था, उन्हीं से दीपा सराय पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया है. नखासा थाना इलाके में बनी पुलिस चौकी का शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार और दुर्गा सप्तमी के पाठ कर शुभारंभ किया गया. यह पुलिस चौकी सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और संभल हिंसा के मास्टरमाइंड दुबई में बैठे शारिक साठा के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है.
बता दें कि पुलिस चौकी की नींव 4 मार्च 2024 को तत्कालीन संभल के ASP उत्तरी श्रीश चंद्र और CO असमोली कुलदीप सिंह ने भूमि पूजन कर रखी थी. पहली ईंट मुस्लिम कन्या इनाया ने रखी थी. नखासा थाना इलाके के दीपा सराय चौक में स्थित इस पुलिस चौकी का जुम्मे की नमाज से पहले फोर्स की मौजूदगी में विधि-विधान से किया गया.
CO असमोली कुलदीप सिंह ने बताया कि दो मंजिला पुलिस चौकी बनाई गई है. यह चौकी CCTV कैमरे से लैस होगी. उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी सहित पूरे इलाके की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे का एक कंट्रोल रूम स्थापित होगा. यहां कई हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं. वर्ष 2018 में मुल्ला अरशद ने पुलिस चौकी के बूथ में सांप छोड़ा था. वहीं, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा शारिक साठा भी इसी इलाके का रहने वाला है. गौरतलब हो कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी. जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे.
