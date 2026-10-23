डीग डबल मर्डर: प्रेमी राजेश संग 2012 से संपर्क में थी मुख्य आरोपी प्रीति, बड़ा बेटा भी पुलिस रडार पर
आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब भौतिक साक्ष्यों को जब्त कर उन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है.
Published : October 23, 2026 at 7:43 AM IST
भरतपुर: डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेसरा गांव में जुड़वा बच्चों की हत्या के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई अहम पहलू सामने आ रहे हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि मामले की मुख्य आरोपी महिला प्रीति और गिरफ्तार प्रेमी राजेश वर्ष 2012 से संपर्क में थे. वहीं, प्रीति के बड़े बेटे की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस का कहना है कि वारदात को मौका देखकर सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. अब पुलिस का जोर केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे ठोस साक्ष्य जुटाने पर है, जिनके आधार पर अदालत में आरोप साबित किए जा सकें और आरोपियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने का रास्ता मजबूत हो.
डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि प्रकरण में साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना, उनकी जब्ती की प्रक्रिया और एफएसएल जांच जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया जा रहा है. पुलिस चाहती है कि जांच की कड़ियां इतनी मजबूत हों कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल न उठें.
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14 साल से संपर्क में थे प्रीति और राजेश: एसपी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रीति और गिरफ्तार आरोपी राजेश एक-दूसरे को वर्ष 2012-13 से जानते थे और उनके बीच लंबे समय से संपर्क था. राजेश कई वर्षों से प्रीति के संपर्क में था.
प्रीति के बड़े बेटे की भूमिका भी संदिग्ध: एसपी गोपीनाथ ने बताया कि मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू प्रीति के बड़े बेटे की भूमिका को लेकर सामने आया है. बड़े बेटे की भूमिका की भी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि वह नाबालिग है. यदि जांच में उसकी संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ किशोर न्याय कानून के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने बताया कि घटना के समय घर में प्रीति और उसके तीन बच्चे ही थे. परिवार के अन्य सदस्य (नाना-नानी आदि) वहां मौजूद नहीं थे. बच्चों के नाना-नानी के डीग आने की जानकारी है, जबकि बच्चों की मौसी घटना के बाद अगले दिन पहुंची थीं. एसपी ने वारदात को सुनियोजित बताते हुए कहा कि इसे मौका देखकर अंजाम दिया गया.
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अब साक्ष्यों की कड़ी मजबूत करने पर जोर: एसपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का महत्वपूर्ण चरण साक्ष्यों को मजबूत करना है. पुलिस भौतिक साक्ष्यों को नियमानुसार जब्त कर रही है और जरूरत के अनुसार उन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि साक्ष्यों की जब्ती से लेकर उनके सुरक्षित रखरखाव और जांच प्रयोगशाला तक भेजे जाने की प्रक्रिया में सावधानी बरती जा रही है. इसके बाद सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को केस डायरी और आरोपपत्र में उचित तरीके से शामिल किया जाएगा, ताकि अदालत में अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा जा सके. एसपी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि जांच में कोई ऐसी कमी न रह जाए, जिसका आरोपियों को अदालत में अनुचित लाभ मिल सके.