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डीग डबल मर्डर: प्रेमी राजेश संग 2012 से संपर्क में थी मुख्य आरोपी प्रीति, बड़ा बेटा भी पुलिस रडार पर

जुड़वा बच्चों की हत्या के आरोपी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेसरा गांव में जुड़वा बच्चों की हत्या के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई अहम पहलू सामने आ रहे हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि मामले की मुख्य आरोपी महिला प्रीति और गिरफ्तार प्रेमी राजेश वर्ष 2012 से संपर्क में थे. वहीं, प्रीति के बड़े बेटे की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस का कहना है कि वारदात को मौका देखकर सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. अब पुलिस का जोर केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे ठोस साक्ष्य जुटाने पर है, जिनके आधार पर अदालत में आरोप साबित किए जा सकें और आरोपियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने का रास्ता मजबूत हो.