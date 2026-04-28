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मामूली कहासुनी के बाद पत्नी कूदी कुएं में, बचाने उतरे पति और देवर की मौत

डीग में घरेलू विवाद के बाद कुएं में कूदी पत्नी को बचाने के प्रयास में पति और देवर की डूबने से मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय
पुलिस अधीक्षक कार्यालय (फोटो ईटीवी भारत डीग)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 7:19 AM IST

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डीग : जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक मामूली घरेलू कलह ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं. जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के बादीपुर गांव में सोमवार रात एक महिला ने गुस्से में आकर कुएं में छलांग लगा दी. उसे बचाने के चक्कर में एक-एक कर पति, देवर और ननद भी कुएं में कूद गए. इस हादसे में पति और देवर की जान चली गई, जबकि पत्नी और ननद अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं.

डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी कुएं में कूद गई थी. उसे बचाने के लिए पति, देवर और बहन भी एक-एक कर कुएं में कूद गए. ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो की मौत हो गई, जबकि दो का इलाज जारी है.

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जुरहरा थाना क्षेत्र स्थित गांव बादीपुर में एक ही परिवार के चार लोगों के कुएं में कूदने से सनसनी फैल गई. गांव निवासी रविंद्र (26) का अपनी पत्नी महिंद्रा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के बाद महिंद्रा गुस्से में घर से बाहर निकली और पास के कुएं में कूद गई. पत्नी को बचाने के लिए रविंद्र बिना देर किए उसके पीछे कुएं में कूद गया. इसके बाद रविंद्र का छोटा भाई तेजू (21) और बहन खुशबू भी दोनों को बचाने के प्रयास में कुएं में उतर गए.

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद रस्सियों की मदद से चारों को कुएं से बाहर निकाला गया. गंभीर हालत में सभी को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रविंद्र और तेजू को मृत घोषित कर दिया. वहीं महिंद्रा और खुशबू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

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