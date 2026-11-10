डीग में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष: मारपीट में 11 लोग घायल, एक की मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम
चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए.
Published : November 10, 2026 at 6:31 PM IST
डीग: जिले के सुंदरावली गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 11 लोग घायल हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल बृजेश की मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.
चुनावी विवाद में 11 घायल, 1 की मौत: जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था. झगड़े में हुई मारपीट के दौरान एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई. मौके पर पुलिस बल तैनात है और मामले की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि गांव में चुनावी विवाद में 11 लोग घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
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युवक की मौत के बाद फैला आक्रोश: वहीं, बृजेश की मौत होने से मामला और गंभीर हो गया. युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. आक्रोशित परिजनों ने डीग मार्ग स्थित चुंगी पर जाम लगा दिया. जाम के चलते मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ. परिजन घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
गांव में भारी पुलिस बल तैनात: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में निगरानी रख रही है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. अधिकारियों की ओर से आक्रोशित लोगों से समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. चुनावी विवाद के बाद हुई इस घटना और युवक की मौत से सुंदरावली गांव में तनाव का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
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