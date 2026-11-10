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डीग में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष: मारपीट में 11 लोग घायल, एक की मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम

युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जिले के सुंदरावली गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 11 लोग घायल हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल बृजेश की मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

चुनावी विवाद में 11 घायल, 1 की मौत: जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था. झगड़े में हुई मारपीट के दौरान एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई. मौके पर पुलिस बल तैनात है और मामले की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि गांव में चुनावी विवाद में 11 लोग घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.