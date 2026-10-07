ETV Bharat / state

फर्जी विज्ञापनों के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले 12 साइबर ठग गिरफ्तार, 11 मोबाइल व 5 फर्जी सिम जब्त

डीग: फर्जी विज्ञापनों के जरिए ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है. यह कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे अभियान 'काउंटडाउन' के तहत थाना सीकरी पुलिस ने की. पुलिस ने 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल हो रहे 11 मोबाइल फोन मय सिम और 5 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि सीकरी क्षेत्र में फर्जी विज्ञापनों से लोगों को झांसे में लेकर ठगी की सूचना मिल रही थी. इस पर निगरानी बढ़ाते हुए पुलिस टीम ने कार्रवाई कर 9 आरोपियों को खड़खड़ी (मिठ्ठूपुरा) गांव से तथा 3 को डोमराकी, बारौली का बास और धर्मपुरा बूढ़ली से पकड़ा. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी आकर्षक विज्ञापन डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. जब्त मोबाइलों में मौजूद डेटा, सोशल मीडिया अकाउंट, संपर्क नंबर और बैंक खातों की तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि ठगी की रकम और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता चल सके.

फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को बनाते थे निशाना: पुलिस अब जब्त मोबाइल फोन और सिम कार्ड की तकनीकी जांच के साथ आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि उनके द्वारा की गई साइबर ठगी की वारदातों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी सामने आ सके. पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने फर्जी विज्ञापनों के जरिए कितने लोगों को अपना शिकार बनाया तथा ठगी की रकम किन-किन बैंक खातों या अन्य माध्यमों से संचालित की गई.

ये 12 आरोपी गिरफ्तार: थाना सीकरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साहिल (20)पुत्र सौकत , वकील(30) पुत्र सहजोर, इस्ताक (37)पुत्र शेरमोहम्मद, वसीम(28) पुत्र जबरखां, साबिर(25) पुत्र साहबदीन, राकिब (22) पुत्र हन्नी, साहुद(25) पुत्र सहरूदीन, रोबिन (25) पुत्र सौसीन और वसीम (19) पुत्र सहजोर को गिरफ्तार किया है. ये सभी सीकरी थाना इलाके के खड़खड़ी (मिठ्ठूपुरा) के निवासी हैं. इसके अलावा इकबाल (22) पुत्र जबरखा निवासी डोमराकी, आसिफ (26) पुत्र कमरूदीन निवासी बारौली का बास, अलवर तथा जमशेद उर्फ जम्मी (26) पुत्र भूप सिंह निवासी धर्मपुरा बूढ़ली, थाना सीकरी को भी गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें: पॉलिटिकल पार्टी फंड के बैंक खाते में साइबर ठगी की रकम डालकर निकाली, एक आरोपी गिरफ्तार

11 मोबाइल और 5 फर्जी सिम जब्त: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन मय सिम कार्ड और 5 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं. पुलिस इनकी कार्डों की जांच कर साइबर ठगी से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जुटा रही है. आरोपियों के मोबाइल में मौजूद डेटा, संपर्क नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन गतिविधियों की जांच से साइबर ठगी के नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना है.