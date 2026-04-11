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24 पैमानों की स्वास्थ्य रैंकिंग में बड़ा अंतर: डीग टॉप-10 में, सीएम का गृह जिला भरतपुर फिसड्डी

रैंकिंग सामने आने के बाद सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने जिले की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भरतपुर की हालत उतनी खराब नहीं है, जितनी ओवरऑल रैंकिंग से दिखाई देती है. उन्होंने बताया कि यह रैंकिंग 24 अलग-अलग एक्टिविटीज जैसे टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग, टीबी मुक्त भारत अभियान आदि के आधार पर तैयार की जाती है. भरतपुर अधिकांश एक्टिविटीज में मिड या टॉप-15 में है. कपूर बोले, भरतपुर किसी भी एक्टिविटी में सबसे नीचे या अंतिम पांच जिलों में नहीं है. ज्यादातर गतिविधियों में हम बीच या ऊपर हैं. जिन कुछ क्षेत्रों में पीछे हैं, वहां संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देश देकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

भरतपुर: राज्य स्तर पर हाल में जारी स्वास्थ्य रैंकिंग ने जिलों के बीच प्रदर्शन का बड़ा अंतर उजागर किया. 24 विभागीय सूचकांकों के आधार पर तैयार रिपोर्ट में बारां जिला 59 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम रहा. वहीं, मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर मात्र 41 अंकों के साथ निचले पायदानों में खिसक गया. इसके विपरीत, गृह राज्यमंत्री के प्रभाव वाले क्षेत्र का जिला डीग 51 अंकों के साथ टॉप-10 में शामिल रहा. रैंकिंग में राजसमंद दूसरे, सीकर तीसरे, अजमेर चौथे और जैसलमेर पांचवें स्थान पर रहा. झालावाड़, उदयपुर, कोटा और धौलपुर भी टॉप-10 में जगह बनाने में सफल रहे. डीग का 10वें स्थान पर आना क्षेत्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि है. दूसरी ओर भरतपुर का 32वें स्थान पर रहना न केवल प्रशासनिक बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति पर भी सवाल खड़े करता है.

निगरानी तंत्र कर रहे मजबूत : डॉ. कपूर ने बताया कि जिले में मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत कर रहे हैं. ब्लॉक स्तर से फील्ड तक लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके. सही मॉनिटरिंग से ही प्रदर्शन में सुधार संभव है. इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सीएमएचओ ने बताया कि टीबी स्क्रीनिंग और संबंधित गतिविधियों में जिला 13-14वें स्थान पर है. टीकाकरण कार्यक्रम में प्रगति दर्ज की गई है. हालांकि एनसीडी (गैर संचारी रोग) के क्षेत्र में अभी भी भरतपुर 23-24वें स्थान पर है. इसे सुधारने की विशेष रणनीति बना रहे हैं.

हब एंड स्पोक मॉडल लागू : सीएमएचओ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए जिले में हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया है. इसके तहत हब लैब्स और स्पोक (कलेक्शन सेंटर) के माध्यम से जांच सुविधा बढ़ाई है. अब पहले के मुकाबले अधिक तरह की जांचें जिले में उपलब्ध हो रही हैं. इससे मरीजों को बाहर जाने की जरूरत कम होगी. समय पर इलाज मिलेगा. दो मदर लैब्स के जरिए जांच प्रक्रिया और मजबूत कर रहे हैं.

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15 दिन में सुधार: उन्होंने बताया कि कुछ एक्टिविटीज में कमी पाए जाने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जयपुर बैठक के बाद हमने जिन क्षेत्रों में कमी देखी, उन्हें खुद सुपरवाइज करना शुरू किया. आगामी 10 से 15 दिन में उनमें सुधार दिखेगा. डॉ. कपूर ने बताया कि जिले में दवाइयों और जांच सुविधाओं की कोई कमी नहीं है.डॉक्टरों की कमी पर कहा कि यह सतत प्रक्रिया है. कुछ डॉक्टर पीजी करने चले जाते हैं या अन्य कारणों से स्थानांतरित होते हैं, जिससे कुछ पीएचसी पर चिकित्सकों की कमी हो जाती है. हालांकि विभाग ने इस कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं. हाल में यूटीबी (UTB) के तहत 12 डॉक्टर नियुक्त किए हैं. इन्हें उन क्षेत्रों में तैनात किया, जहां मरीजों का दबाव ज्यादा है.

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