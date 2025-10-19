ETV Bharat / state

भरतपुर में पुलिस की बड़ी सफलता, ऑपरेशन खुशी में गुमशुदा बालिका सकुशल बरामद

डीग पुलिस ने नाबालिग बालिका को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर मां को सौंपा.

Missing Girl Rescue
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डीग (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर/डीग: ऑपरेशन खुशी-10 के तहत डीग पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया. थाना सीकरी पुलिस टीम ने बालिका को उसकी मां की पहचान से बस स्टैंड, कस्बा पहाड़ी से सुरक्षित दस्तयाब किया. यह मिशन हर गुमशुदा बच्चे को उसकी मुस्कान और परिवार लौटाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.

विशेष टीम के प्रयास से मिली सफलता: थाना सीकरी अधिकारी टीकम सिंह ने बताया कि क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डीग ओम प्रकाश मीना ने विशेष टीम का गठन किया और तत्काल जांच के निर्देश दिए. टीम ने स्थानीय नेटवर्क और लगातार प्रयासों से सुराग जुटाए और आखिरकार बालिका को बस स्टैंड, कस्बा पहाड़ी से सुरक्षित बरामद कर उसकी मां के सुपुर्द कर दिया.

इसे भी पढ़ें- घर में सो रहे नाबालिग बच्चे का अपहरण कर ले गए दो आरोपी, ऐसे पकड़े गए

राज्यभर में चल रहा ऑपरेशन खुशी-10: थानाधिकारी टीकम सिंह ने जानकारी दी कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय, जयपुर द्वारा पूरे राज्य में 1 से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन खुशी-10 चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके परिवारों से मिलाना, बालश्रम और मानव तस्करी से बचाना तथा निराश्रित बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है. यह अभियान बच्चों के अधिकारों की रक्षा और समाज में सुरक्षा की भावना को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

नागरिकों से सतर्कता की अपील: डीग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं कोई संदिग्ध या गुमशुदा बच्चा दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें. पुलिस का कहना है कि हर बच्चे की मुस्कान हमारी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है.ो

TAGGED:

OPERATION KHUSHI 10
CHILD PROTECTION
नाबालिग बालिका सकुशल बरामद
डीग पुलिस
MISSING GIRL RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कोटा की रियासतकालीन धरोहर: शाही सवारी में था मां लक्ष्मी का स्थान, जानिए 250 साल पुराने चांदी के हौदा की कहानी

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

धनतेरस पर रिकॉर्डतोड़ खरीदारी, देशभर में ₹1 लाख करोड़ का व्यापार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.