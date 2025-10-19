ETV Bharat / state

भरतपुर में पुलिस की बड़ी सफलता, ऑपरेशन खुशी में गुमशुदा बालिका सकुशल बरामद

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डीग ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर/डीग: ऑपरेशन खुशी-10 के तहत डीग पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया. थाना सीकरी पुलिस टीम ने बालिका को उसकी मां की पहचान से बस स्टैंड, कस्बा पहाड़ी से सुरक्षित दस्तयाब किया. यह मिशन हर गुमशुदा बच्चे को उसकी मुस्कान और परिवार लौटाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. विशेष टीम के प्रयास से मिली सफलता: थाना सीकरी अधिकारी टीकम सिंह ने बताया कि क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डीग ओम प्रकाश मीना ने विशेष टीम का गठन किया और तत्काल जांच के निर्देश दिए. टीम ने स्थानीय नेटवर्क और लगातार प्रयासों से सुराग जुटाए और आखिरकार बालिका को बस स्टैंड, कस्बा पहाड़ी से सुरक्षित बरामद कर उसकी मां के सुपुर्द कर दिया.