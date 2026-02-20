ETV Bharat / state

डीग पुलिस ने रिकवर किए चोरी एवं खोए 260 मोबाइल, मालिकों को लौटाए

डीग: डीग पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन रिकवरी में उल्लेखनीय सफलता हासिल की. पुलिस ने Central Equipment Identity Register (CEIR) पोर्टल के प्रभावी उपयोग से अब तक 250 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए एवं वास्तविक मालिकों को सुरक्षित रूप से लौटा दिए. मोबाइल मिलते ही मालिकों के चेहरे खिल गए.

पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीणा ने शुक्रवार को बताया कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपराध नियंत्रण और आमजन की सहायता को प्राथमिकता दी जा रही है. CEIR पोर्टल की मदद से चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करना अधिक आसान और तेज हो गया. जिले में मोबाइल गुम होने की शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत CEIR पोर्टल पर संबंधित मोबाइल की जानकारी अपलोड करती है. जैसे ही मोबाइल किसी नेटवर्क पर सक्रिय होता है, उसकी लोकेशन और अन्य तकनीकी विवरण के आधार पर उसे ट्रेस कर लिया जाता है. इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मोबाइल फोन रिकवर कर नागरिकों को लौटाए.