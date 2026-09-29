सूरत में छिपा था सिम ठगों का सरगना, डीग पुलिस ने ऑपरेशन काउंटडाउन में 25 हजार के इनामी को साथी समेत दबोचा
एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया- गिरोह का मुख्य काम साइबर अपराधियों को फर्जी सिम की सप्लाई देना था.
Published : September 29, 2026 at 5:40 PM IST
भरतपुर: डीग पुलिस ने 'ऑपरेशन काउण्टडाउन' के तहत गुजरात में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने सूरत जिले से 175 फर्जी सिम कार्ड मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी मुख्य आरोपी राहुल और उसके साथी शाह अनुप को गिरफ्तार किया है.आरोपी सिम वेंडर बनकर गरीब और भोले-भाले लोगों के दस्तावेजों पर फर्जी सिम एक्टिवेट कराते थे. इसके बाद इन सिम को साइबर ठगों को मोटे मुनाफे पर बेच दिया जाता था. यह रैकेट लंबे समय से साइबर ठगी के नेटवर्क को सिम उपलब्ध करा रहा था.
गरीबों की ID पर एक्टिवेट करते थे फर्जी सिम: एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गिरोह का मुख्य काम साइबर अपराधियों को फर्जी सिम की लगातार सप्लाई देना था. आरोपी राहुल और शाह अनुप खुद को प्वाइंट ऑफ सेल (POS) सिम कार्ड विक्रेता बताते थे. वे गरीब और ग्रामीण तबके के सीधे-सादे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आईडी हासिल कर लेते थे. इसके बाद उन आईडी पर चुपके से फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कर लेते थे. एक्टिवेट होते ही इन सिम कार्डों को डीग जिले के साइबर गिरोहों को भारी दामों पर बेच दिया जाता था, जिनका इस्तेमाल देशभर में ऑनलाइन ठगी, फ्रॉड कॉल और वित्तीय अपराधों को अंजाम देने में किया जा रहा था.
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सूरत के कडोदरा में घेराबंदी कर दबोचे: एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि जिले की थाना जुरहरा पुलिस, डीएसटी और साइबर सेल की एक स्पेशल जॉइंट टीम तैयार की गई. तकनीकी सर्विलांस और सटीक सूचनाओं के दम पर पुलिस टीम ने गुजरात के सूरत ग्रामीण के कडोदरा क्षेत्र में दबिश दी. पुलिस ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी करते हुए दोनों शातिर आरोपियों को धर दबोचा. तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 20 चालू फर्जी सिम कार्ड और 02 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस अब इनके मोबाइल डेटा और कॉल डिटेल्स के जरिए पूरे सिंडिकेट का कच्चा-चिट्ठा खंगालने में जुटी है.
एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया- पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी गुजरात के सूरत ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं. इनमें मुख्य सरगना राहुल(25) पुत्र सरोज सिंह (जाति राजपूत) है, जो जलाराम नगर, चलथान, थाना कडोदरा, जिला सूरत ग्रामीण का निवासी है. वह इस फर्जी सिम प्रकरण में 25 हजार रुपए का इनामी वांछित था. वहीं, उसका सहयोगी शाह अनुप (22) पुत्र संजय शाह है, जो प्लॉट नंबर 74, भग्गू नगर, थाना कडोदरा, जिला सूरत ग्रामीण का रहने वाला है. पुलिस ने दोनों को कडोदरा क्षेत्र से ही घेराबंदी कर पकड़ा है.
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