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सूरत में छिपा था सिम ठगों का सरगना, डीग पुलिस ने ऑपरेशन काउंटडाउन में 25 हजार के इनामी को साथी समेत दबोचा

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय ( ETV Bharat Deeg )

भरतपुर: डीग पुलिस ने 'ऑपरेशन काउण्टडाउन' के तहत गुजरात में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने सूरत जिले से 175 फर्जी सिम कार्ड मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी मुख्य आरोपी राहुल और उसके साथी शाह अनुप को गिरफ्तार किया है.आरोपी सिम वेंडर बनकर गरीब और भोले-भाले लोगों के दस्तावेजों पर फर्जी सिम एक्टिवेट कराते थे. इसके बाद इन सिम को साइबर ठगों को मोटे मुनाफे पर बेच दिया जाता था. यह रैकेट लंबे समय से साइबर ठगी के नेटवर्क को सिम उपलब्ध करा रहा था.

गरीबों की ID पर एक्टिवेट करते थे फर्जी सिम: एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गिरोह का मुख्य काम साइबर अपराधियों को फर्जी सिम की लगातार सप्लाई देना था. आरोपी राहुल और शाह अनुप खुद को प्वाइंट ऑफ सेल (POS) सिम कार्ड विक्रेता बताते थे. वे गरीब और ग्रामीण तबके के सीधे-सादे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आईडी हासिल कर लेते थे. इसके बाद उन आईडी पर चुपके से फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कर लेते थे. एक्टिवेट होते ही इन सिम कार्डों को डीग जिले के साइबर गिरोहों को भारी दामों पर बेच दिया जाता था, जिनका इस्तेमाल देशभर में ऑनलाइन ठगी, फ्रॉड कॉल और वित्तीय अपराधों को अंजाम देने में किया जा रहा था. पढ़ें: Alwar Crime News : पुलिस टीम व गाड़ी पर हमले के आरोप में एक गिरफ्तार...