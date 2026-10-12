डीग पुलिस का ऑपरेशन काउंटडाउन: साइबर ठगी करने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक ने कहा- आरोपी सोशल मीडिया पर छद्म नाम और पते से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे.
Published : October 12, 2026 at 4:22 PM IST
डीग: डीग पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 16 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी सिम और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है. 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत खोह और जुरहरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की.
पहली कार्रवाई: खोह पुलिस ने आठ साइबर ठगों को पकड़ा: पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. ने कहा- पुलिस थाना खोह की टीम ने साइबर ठगी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 9 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और तीन फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में जाहुल खान (50), जाहिद खान (20), आबिद (20), ईस्माईल (44), सहबाज (26), मौसम (40), शरीफ (40) और हारिस उर्फ मल्लड (28) शामिल हैं. ये सभी हिंगोटा गांव, थाना खोह, जिला डीग के निवासी हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
पढ़ें: ऑपरेशन काउंटडाउन: डीग पुलिस ने पुराने नोट के नाम पर ठगी और सेक्सटॉर्शन करने वाले 9 आरोपी दबोचे
दूसरी कार्रवाई: थलचाना के सात आरोपी गिरफ्तार: शरण गोपीनाथ के. ने कहा- दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने रात्रि के समय साइबर ठगी में संलिप्त सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से सात एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 13 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपी जुरहरा थाना क्षेत्र के थलचाना गांव के निवासी हैं.
साइबर ठगों को देते थे फर्जी सिम: शरण गोपीनाथ के. ने कहा- आरोपी सोशल मीडिया पर छद्म नाम और पते से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे. वे एक कंपनी की पानी की बोतलें सस्ते दामों पर बेचने का विज्ञापन सोशल मीडिया पर डालते थे. विज्ञापन देखकर संपर्क करने वाले लोगों से अग्रिम भुगतान के रूप में रुपए मंगवा लिए जाते थे. इसके बाद संबंधित लोगों के साथ साइबर ठगी की जाती थी. इसके अतिरिक्त आरोपी साइबर ठगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने का काम भी करते थे और स्वयं भी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर ठगी करते थे. आरोपी व्हाट्सऐप अकाउंट हैक कर उसमें उपलब्ध संपर्क सूची के मोबाइल नंबरों पर संपर्क करते थे और परिचित बनकर लोगों से रुपयों की मांग करते थे. ठगी की रकम को कमीशन के आधार पर निकलवाने में भी उनकी भूमिका बताई गई है.
पढ़ें: साइबर ठगी, रंगदारी और जासूसी में फर्जी सिम का इस्तेमाल, विक्रेताओं को रखना होगा 5 साल का रिकॉर्ड
थलचाना के ये सात आरोपी गिरफ्तार: शरण गोपीनाथ के. ने कहा- दूसरी कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आसिक (30), अफजल (21), आदिल (19), राहुल (27), बिल्लादीन (23), फरमान (19) और आकिब (20) के रूप में हुई है. सभी आरोपी थलचाना गांव, थाना जुरहरा, जिला डीग के निवासी हैं. पुलिस फर्जी नंबरों और रकम के लेन-देन के नेटवर्क की जांच कर रही है. पुलिस ने अपील की है कि सस्ते विज्ञापनों के झांसे में न आएं और व्हाट्सऐप पर रुपए मांगने वाले मैसेज की पहले पुष्टि करें.
इसे भी पढ़ें- गुजरात–महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में Rent A Garba Partner के नाम पर साइबर ठगी, युवक टारगेट पर