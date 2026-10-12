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डीग पुलिस का ऑपरेशन काउंटडाउन: साइबर ठगी करने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार

डीग पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी ( Etv Bharat Dig )

डीग: डीग पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 16 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी सिम और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है. 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत खोह और जुरहरा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की.

पहली कार्रवाई: खोह पुलिस ने आठ साइबर ठगों को पकड़ा: पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. ने कहा- पुलिस थाना खोह की टीम ने साइबर ठगी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 9 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और तीन फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में जाहुल खान (50), जाहिद खान (20), आबिद (20), ईस्माईल (44), सहबाज (26), मौसम (40), शरीफ (40) और हारिस उर्फ मल्लड (28) शामिल हैं. ये सभी हिंगोटा गांव, थाना खोह, जिला डीग के निवासी हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.