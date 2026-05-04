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डीग पुलिस की बड़ी कामयाबी: 48 घंटे में जम्मू के बुजुर्ग की नृशंस हत्या का खुलासा, दो गिरफ्तार

डीग पुलिस ने जम्मू के बुजुर्ग मोहम्मद अब्दुल्ला खान की हत्या का मामला सुलझाते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Deeg Murder case
डीग एसपी ऑफिस (ETV Bharat Deeg)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 8:50 PM IST

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डीग: जिले की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गांव दाहना के जंगल में हुई जम्मू निवासी बुजुर्ग की नृशंस हत्या की गुत्थी को महज 48 घंटों में सुलझा लिया है. पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार यह घटना 2 मई 2026 की है. परिवादी नजीर अहमद खान उम्र 66 वर्ष, निवासी जम्मू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बड़े भाई मोहम्मद अब्दुल्ला खान का छोटा लड़का हयात खान, गांव दाहना की एक लड़की को भगा ले गया था. इसी रंजिश और विवाद के चलते गांव दाहना और ईखनका के कुछ लोगों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

डीग एसपी शरण गोपीनाथ (ETV Bharat Deeg)

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हत्या के बाद फरार हुए आरोपी: रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला खान को उनके कमरे से उठाकर बाहर ले गए, उन्हें गाड़ी में पटका और बेरहमी से हत्या करने के बाद उनकी लाश सड़क पर फेंक कर फरार हो गए. एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि मामले की संजीदगी को देखते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामां, दिनेश यादव और पहाड़ी वृत्ताधिकारी अमरसिंह मीणा के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर कामवन कोर्ट के बाहर से दोनों मुख्य आरोपियों इस्लाम पुत्र रशीद, उम्र 50 वर्ष, निवासी दाहना और वसीम पुत्र समी खां, उम्र 20 वर्ष, निवासी दाहना को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि घटना में शामिल अन्य 3-4 संदिग्धों का भी पता लगाया जा सके.

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