डीग: गुजरात से सिम लाकर साइबर ठगों को बेचता था, पुलिस ने 175 फर्जी सिम कार्ड के साथ दबोचा
डीग पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत एक शातिर फर्जी सिम सप्लायर को गिरफ्तार किया है.
Published : July 9, 2026 at 4:14 PM IST
भरतपुर: गुजरात से फर्जी आईडी के जरिए महज 600 रुपये में सिम कार्ड खरीदकर उन्हें मेवात क्षेत्र के साइबर ठगों तक 2,000 से 2,500 रुपये में पहुंचाने वाले एक शातिर सप्लायर को डीग पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 175 फर्जी सिम कार्ड और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है.
पुलिस का मानना है कि आरोपी लंबे समय से साइबर ठगों को फर्जी सिम उपलब्ध कराकर उनके नेटवर्क को मजबूत कर रहा था, अब उससे जुड़े पूरे गिरोह और सप्लाई चेन की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. ने बताया कि जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत थाना जालूकी पुलिस साइबर सेल और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर एक ठग को गिरफ्तार किया है.
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तकनीकी सूचना के आधार पर दबिश: एसपी ने बताया कि जुलाई 2026 में साइबर सेल को तकनीकी आधार पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड लेकर अलवर की ओर से आ रहा है. सूचना मिलते ही थाना जालूकी से सब-इंस्पेक्टर भानुप्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल पूनम सिंह, कांस्टेबल लालाराम, ज्ञान सिंह, चालक बनवारी तथा डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह अपनी टीम के साथ जालूकी चौराहे पर पहुंचे.
175 फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल जब्त: शाम करीब 4:42 बजे तकनीकी इनपुट के आधार पर रोडवेज बस से उतरे एक संदिग्ध युवक की घेराबंदी कर जालूकी-गोविंदगढ़ रोड पर उसे पकड़ लिया गया. पूछताछ में उसने अपना नाम सहबाज पुत्र जाहुल, उम्र 28 वर्ष, निवासी रायपुर, थाना सीकरी, जिला डीग बताया. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अलग-अलग कंपनी के कुल 175 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए. इसके अलावा एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किया गया.
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ऐसे चलाता था पूरा नेटवर्क: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी आईडी के आधार पर सूरत (गुजरात) से प्रत्येक सिम कार्ड करीब 600 रुपये में खरीदकर लाता था. इसके बाद वह इन सिम कार्डों को डीग, भरतपुर और आसपास के मेवात क्षेत्र में सक्रिय साइबर ठगों को 2,000 से 2,500 रुपये प्रति सिम के हिसाब से बेच देता था. इस तरह वह हर सिम पर भारी मुनाफा कमाकर साइबर अपराधियों के नेटवर्क को सक्रिय रखने में अहम भूमिका निभा रहा था.
आरोपी लंबे समय से दूसरे राज्यों से फर्जी सिम खरीदकर साइबर ठगों तक पहुंचाने का काम कर रहा था, अब उससे जुड़े अन्य लोगों और फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य साइबर ठगों, फर्जी सिम सप्लायरों और पूरे गिरोह की कड़ियों को खंगालने में जुटी हुई है. एसपी ने बताया कि जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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