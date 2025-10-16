ETV Bharat / state

ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 साइबर ठग गिरफ्तार

डीग पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा​ किया है. आरोपियों से मोबाइल, सिम कार्ड और मोटरसाइकिलें बरामद की.

Operation Antivirus
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 1:33 PM IST

भरतपुर/डीग: जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत डीग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. अभियान के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में 14 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो बाल अपराधियों को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, नकली नोट, बैंक पासबुक और साइबर ठगी के पैसों से खरीदी गई मोटरसाइकिलें जब्त की हैं.

कैथवाड़ा: 8 ठग गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी

थानाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि कुछ युवक ओलन्दा पहाड़ की तलहटी में बैठकर ऑनलाइन ठगी का काम कर रहे हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आठ लोगों को पकड़ लिया. इनमें मुबीन, जुबेर, सलीम, साहिल पुत्र इमरान, साहिल पुत्र रुद्दी, मुनफेद, हरिचंद और एक बाल अपराधी शामिल हैं. तलाशी में पुलिस को 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, एक चैकबुक, एक पासबुक और चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया लिखे 140 नकली नोट बरामद हुए. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ऑनलाइन सस्ता सामान बेचने, पुराने सिक्के महंगे दामों में खरीदने-बेचने, जान-पहचान बनाकर पैसे ठगने और वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे. आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने करीब दो से तीन करोड़ रुपए की ठगी की है. मौके से दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं, जिन्हें ठगी के पैसों से खरीदा गया था.

पढ़ें: कोटा में महिला ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप साइबर ठगी से थी तनाव में

खोह : नौकरी का झांसा

थाना खोह पुलिस ने एएसआई जयसिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर गदड़वास-अलीपुर मार्ग पर कार्रवाई की. यहां से उमरदीन उर्फ उम्मर और मौसम को गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए. जांच में सामने आया कि वे व्हाट्सऐप नंबरों के माध्यम से लोगों को पेंसिल कंपनी में नौकरी दिलाने और रेपिडो एप से संबंधित फर्जी ऑफर देकर ठगी कर रहे थे. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

जुरहरा : 5 ठग गिरफ्तार

थानाधिकारी अमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने चौमोरा पुलिया के पास प्लॉटिंग साइट पर बैठे 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. इनमें वसीम, फरदीन, उन्नस, मोहम्मद आकिल और साहिल शामिल हैं. पुलिस ने मौके से 5 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड बरामद किए. आरोपी सेक्सटॉर्शन, फर्जी जॉब ऑफर और पेंसिल कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे. मौके से भागे एक बाल अपराधी को अगले दिन निरुद्ध किया गया, जिसके पास से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ.

एसपी ओमप्रकाश मीना ने बताया कि ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत जिलेभर में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेगा. पुलिस टीमों को ठगों के नेटवर्क की गहराई से जांच कर उनके संपर्कों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि आमजन को भी ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या ऑफर पर विश्वास नहीं करना चाहिए.

