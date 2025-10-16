ETV Bharat / state

ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 साइबर ठग गिरफ्तार

भरतपुर/डीग: जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत डीग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. अभियान के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में 14 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो बाल अपराधियों को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, नकली नोट, बैंक पासबुक और साइबर ठगी के पैसों से खरीदी गई मोटरसाइकिलें जब्त की हैं. कैथवाड़ा: 8 ठग गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी थानाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि कुछ युवक ओलन्दा पहाड़ की तलहटी में बैठकर ऑनलाइन ठगी का काम कर रहे हैं. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आठ लोगों को पकड़ लिया. इनमें मुबीन, जुबेर, सलीम, साहिल पुत्र इमरान, साहिल पुत्र रुद्दी, मुनफेद, हरिचंद और एक बाल अपराधी शामिल हैं. तलाशी में पुलिस को 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, एक चैकबुक, एक पासबुक और चिल्ड्रेन बैंक ऑफ इंडिया लिखे 140 नकली नोट बरामद हुए. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ऑनलाइन सस्ता सामान बेचने, पुराने सिक्के महंगे दामों में खरीदने-बेचने, जान-पहचान बनाकर पैसे ठगने और वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे. आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने करीब दो से तीन करोड़ रुपए की ठगी की है. मौके से दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं, जिन्हें ठगी के पैसों से खरीदा गया था. पढ़ें: कोटा में महिला ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप साइबर ठगी से थी तनाव में खोह : नौकरी का झांसा