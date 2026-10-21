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डीग में 'ऑपरेशन काउंटडाउन': साइबर ठगों को फर्जी सिम देने वाले 4 गिरफ्तार, कार और 34 सिम जब्त

डीग: जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन काउंटडाउन’ के तहत डीग पुलिस ने साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस थाना डीग और डीएसटी डीग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 34 फर्जी सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड तथा साइबर ठगी के पैसों से खरीदी गई मारुति स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की है.

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डीग शरण गोपीनाथ के. IPS के निर्देशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई. पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी साइबर ठगों को फर्जी सिम उपलब्ध कराने के नेटवर्क से जुड़े हुए थे. इन सिम का इस्तेमाल साइबर ठगी सहित अन्य ऑनलाइन अपराधों में किए जाने की आशंका है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

फर्जी सिम के जरिए साइबर ठगी का नेटवर्क: पुलिस के अनुसार साइबर ठगी करने वाले गिरोह के लिए फर्जी सिम कार्ड महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं. इन्हीं सिम के जरिए ठग अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लोगों को कॉल और मैसेज कर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं. डीग पुलिस की कार्रवाई में बड़ी संख्या में फर्जी सिम बरामद होना इस नेटवर्क के विस्तार की ओर इशारा करता है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि 34 फर्जी सिम कहां से हासिल किए गए और इन्हें किन-किन साइबर ठगों को उपलब्ध कराया जाना था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जब्त की गई मारुति स्विफ्ट डिजायर कार को भी जांच में शामिल किया है. पुलिस के मुताबिक यह कार साइबर ठगी के पैसों से खरीदी गई थी. ऐसे में पुलिस अब ठगी से अर्जित रकम और उससे खरीदी गई संपत्ति की भी जांच कर रही है.

पुलिस खंगाल रही पूरे नेटवर्क की कड़ियां: पुलिस की कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरफ्तार आरोपी किन साइबर ठगों के संपर्क में थे और फर्जी सिम कार्ड की सप्लाई का नेटवर्क किस तरह संचालित किया जा रहा था. बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड की तकनीकी जांच के जरिए पुलिस आरोपियों के संपर्क में रहे अन्य संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत डीग जिले में लगातार साइबर ठगों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई को साइबर अपराध की जड़ तक पहुंचने और ठगी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी सिम नेटवर्क पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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