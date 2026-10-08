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डीग पुलिस की 'साइबर चौपाल': ग्रामीणों को दिए साइबर सुरक्षा के टिप्स, SP बोले-फर्जी खाता, सिम बेचा तो होगी जेल

डीग पुलिस की 'साइबर चौपाल' ( ETV Bharat Deeg )

डीग: अपराध रोकने और युवाओं को अपराध से बचाने के लिए डीग पुलिस ने 'साइबर चौपाल' अभियान शुरू किया है. एसपी शरण गोपीनाथ के. खुद गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. बुधवार को थाना गोपालगढ़ के गांव हैबतका में चौपाल लगाई गई. एसपी ने युवाओं को साइबर अपराध के नुकसान बताए और अपराध छोड़कर पढ़ाई और रोजगार से जुड़ने की अपील की.