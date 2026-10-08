डीग पुलिस की 'साइबर चौपाल': ग्रामीणों को दिए साइबर सुरक्षा के टिप्स, SP बोले-फर्जी खाता, सिम बेचा तो होगी जेल
एसपी ने कहा-साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.अपराध में सहयोग करने वालों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा.
Published : October 8, 2026 at 10:23 AM IST
डीग: अपराध रोकने और युवाओं को अपराध से बचाने के लिए डीग पुलिस ने 'साइबर चौपाल' अभियान शुरू किया है. एसपी शरण गोपीनाथ के. खुद गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. बुधवार को थाना गोपालगढ़ के गांव हैबतका में चौपाल लगाई गई. एसपी ने युवाओं को साइबर अपराध के नुकसान बताए और अपराध छोड़कर पढ़ाई और रोजगार से जुड़ने की अपील की.
'कम समय में ज्यादा पैसा' का लालच भविष्य बर्बाद कर सकता है: साइबर चौपाल में एसपी शरण गोपीनाथ के. ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षणिक आर्थिक लाभ के लालच में साइबर अपराध में शामिल होना उनके पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है. साइबर अपराध से मिलने वाला पैसा भले ही कुछ समय के लिए आकर्षक लगे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप जेल, मुकदमा, सामाजिक बदनामी और भविष्य में रोजगार के अवसरों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है. पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और अपराध में किसी भी रूप में सहयोग करने वालों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा.
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फर्जी सिम और बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले भी अपराध में भागीदार: चौपाल के दौरान ग्रामीणों को साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले तरीकों के बारे में जानकारी दी गई. पुलिस ने बताया कि साइबर ठग फर्जी सिम कार्ड, फर्जी बैंक खाते (म्यूल अकाउंट), सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं. एसपी ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध में केवल सीधे ठगी करने वाला व्यक्ति ही दोषी नहीं होता, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को अपना बैंक खाता उपलब्ध कराने, खाता बेचने, फर्जी सिम उपलब्ध कराने या अपराध में किसी अन्य तरीके से सहयोग करने वाला व्यक्ति भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है.
युवाओं से कहा- अपनी क्षमता का इस्तेमाल सही दिशा में करें: एसपी ने युवाओं से कहा कि उनके पास ऊर्जा, क्षमता और तकनीकी समझ है. इसका उपयोग साइबर अपराध में करने के बजाय शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में किया जाना चाहिए. उन्होंने युवाओं से अपराध से दूरी बनाकर समाज और परिवार के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की.पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य युवाओं को केवल अपराध से दूर करना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाकर समाज में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण तैयार करना भी है.
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OTP और निजी जानकारी किसी से साझा नहीं करने की दी सलाह: कार्यक्रम में ग्रामीणों को साइबर सुरक्षा के सामान्य उपायों की भी जानकारी दी गई. पुलिस ने अनजान व्यक्ति के फोन पर बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, एटीएम/डेबिट कार्ड की जानकारी, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी साझा नहीं करने की अपील की. साथ ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और संदिग्ध ऑनलाइन लेनदेन से बचने की सलाह दी गई. पुलिस ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो वह बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराए तथा नजदीकी पुलिस थाने को भी इसकी सूचना दे.
भण्डारा से हैबतका तक पहुंचा साइबर जागरूकता का कारवां: डीग पुलिस के 'साइबर चौपाल' अभियान का कारवां जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है. इससे पहले पुलिस अधीक्षक द्वारा भण्डारा (थाना जुरहरा), भीलमका और हिंगोटा (थाना कोतवाली), खल्लूका और गाधानेर (थाना पहाड़ी) तथा अलघानी (थाना सीकरी) में साइबर चौपाल आयोजित की जा चुकी हैं. इन कार्यक्रमों में भी युवाओं और ग्रामीणों को साइबर अपराध से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देकर अपराध से दूर रहने तथा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया.
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धर पकड़ के साथ रोकथाम और जागरूकता पर जोर: डीग पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ रोकथाम, जागरूकता और सख्त प्रवर्तन की त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है. एक ओर जहां 'अभियान काउंटडाउन' के तहत साइबर ठगों की लगातार धरपकड़ की जा रही है, वहीं दूसरी ओर 'साइबर चौपाल' के माध्यम से उन क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जहां साइबर अपराध का खतरा अधिक है.पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाधिकारियों, साइबर सेल और विशेष पुलिस टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में साइबर अपराधियों पर निगरानी रखने के साथ ही जागरूकता अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.
डीग पुलिस का मानना है कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केवल अपराधियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है. जब आमजन साइबर ठगी के तरीकों को समझेगा और युवा अपराधियों के झांसे में आने से बचेंगे, तभी साइबर अपराध की जड़ पर प्रभावी प्रहार किया जा सकेगा. 'साइबर चौपाल' इसी दिशा में पुलिस का महत्वपूर्ण प्रयास है.
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