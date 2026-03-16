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साइबर ठगों को पकड़ने आई डीग पुलिस पर अलवर के सेमला खुर्द में हमला, एक गंभीर घायल

घटना की सूचना मिलने पर नगर थाने से पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए.

डीग पुलिस पर अलवर के सेमला खुर्द में हमला
डीग पुलिस पर अलवर के सेमला खुर्द में हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 7:16 AM IST

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अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सेमला खुर्द गांव में साइबर ठगों को पकड़ने आई डीग जिले के नगर थाना पुलिस पर आरोपियों से जुड़े लोगों ने घेर कर हमला कर दिया. हमले में पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोट आई. घटना के बाद गंभीर घायल पुलिसकर्मी को गोविंदगढ़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना से अतिरिक्त पुलिस जाप्ता मंगाया गया, लेकिन मौका पाकर आरोपी साइबर ठग फरार हो गए. पुलिस ने मामले में आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

डीग जिला पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने कहा कि अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में नगर थाना पुलिस के साथ हुई हाथापाई के मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है. घटना से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है और घटना के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है. दोनों साइबर ठगों के खिलाफ डीग जिले के नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज है. नगर पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी अपने गांव अलवर जिले के सेमला खुर्द आए हैं. इस पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके गांव पहुंची थी.

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पुलिस को देख आरोपियों से जुड़े ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया. इस हमले में एक पुलिसकर्मी को सिर में गंभीर चोट आई है. एसपी कांबले ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर नगर थाने से पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए. मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और गोविंदगढ़ थाना में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. पुलिस जाप्ते के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या हाथापाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मेवात है साइबर ठगी के लिए कुख्यात : मेवात साइबर ठगी के लिए कुख्यात रहा है. यहां पूर्व में भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर ग्रामीणों की ओर से हमले की घटनाएं हो चुकी हैं. मेवात में बैठकर साइबर ठग विभिन्न स्थानों पर लोगों के साथ ठगी की घटनाओं का अंजाम देते रहे हैं. इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस मेवात में आती रही हैं.

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POLICE ATTACKED IN ALWAR
डीग पुलिस पर हमला
ATTACK ON DEEG POLICE

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