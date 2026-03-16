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साइबर ठगों को पकड़ने आई डीग पुलिस पर अलवर के सेमला खुर्द में हमला, एक गंभीर घायल

डीग पुलिस पर अलवर के सेमला खुर्द में हमला ( ETV Bharat )

अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सेमला खुर्द गांव में साइबर ठगों को पकड़ने आई डीग जिले के नगर थाना पुलिस पर आरोपियों से जुड़े लोगों ने घेर कर हमला कर दिया. हमले में पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोट आई. घटना के बाद गंभीर घायल पुलिसकर्मी को गोविंदगढ़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना से अतिरिक्त पुलिस जाप्ता मंगाया गया, लेकिन मौका पाकर आरोपी साइबर ठग फरार हो गए. पुलिस ने मामले में आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. डीग जिला पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने कहा कि अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में नगर थाना पुलिस के साथ हुई हाथापाई के मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है. घटना से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है और घटना के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है. दोनों साइबर ठगों के खिलाफ डीग जिले के नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज है. नगर पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी अपने गांव अलवर जिले के सेमला खुर्द आए हैं. इस पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके गांव पहुंची थी. पढ़ें. बदमाशों को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर चाकूबाजी, दो कांस्टेबल गंभीर घायल