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डीग पुलिस का 'ऑपरेशन एंटीवायरस': नकली सोने की ईंट बेचने वाला अंतरराज्यीय गिरोह पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

आरोपियों से 53 लाख रुपए, पीतल की ईंट, पांच मोबाइल, एक सिम, 10 एटीएम कार्ड और रकम से खरीदी गई एक कार जब्त की है.

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पुलिस टीम के साथ डीग एसपी (Photo Credit: Deeg Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
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डीग: साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन एंटीवायरस' के तहत डीग पुलिस ने सोने की नकली ईंट बेचने और साइबर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना जुरहरा पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपी राजस्थान के अलावा हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अलग-अलग राज्यों में लोगों को निशाना बनाते थे. गिरोह के सदस्य पीतल की ईंट को असली सोने की ईंट बताकर सस्ते दाम में बेचने का झांसा देते थे. इसके साथ ही साइबर ठगी, सेक्सटॉर्शन और सोशल मीडिया पर पुरानी मुद्रा की खरीद-बिक्री के फर्जी विज्ञापनों के जरिए भी लोगों को अपने जाल में फंसाते थे.

डीग के पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि 9 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पाई से भण्डारा गांव की तरफ एक काले रंग की कार में पांच व्यक्ति सवार होकर आ रहे हैं. ये लोग विभिन्न राज्यों से आने वाली पार्टियों को सोने जैसी पीतल की नकली ईंटें असली सोना बताकर बेचकर ठगी करते हैं.सूचना के बाद आरपीएस नरेश कुमार चनेजा के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम और जुरहरा पुलिस ने भण्डारा गांव से पहले नाकाबंदी शुरू की. इसी दौरान संदिग्ध कार को रोककर उसमें बैठे पांचों व्यक्तियों को पकड़ा गया. पूछताछ में उनकी पहचान सैकुल (35) पुत्र साहब खां, निवासी भण्डारा थाना जुरहरा फकरूद्दीन (35) पुत्र जुम्मा, निवासी बिरगमा थाना नगर फारूख खान(23) पुत्र अतर खां, निवासी बिरगमा थाना नगर यूसुफ (30) पुत्र दीनू, निवासी नन्देरा थाना कामां साकिर (25) पुत्र कमरू, निवासी भण्डारा थाना जुरहरा, को गिरफ्तार किया गया.

पढ़ें: मोबाइल, फर्जी सिम और 'सेक्सटॉर्शन' का जाल: गांवों से चल रहा था साइबर ठगी का नेटवर्क, पुलिस ने 6 ठग दबोचे

साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन : पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह संगठित तरीके से ठगी करता था. एक सदस्य फोन पर ग्राहक को सस्ते दाम में सोने की ईंट देने का लालच देता था. दूसरा सदस्य ईंट का नमूना दिखाकर भरोसा दिलाता था. पीतल की ईंट को इस तरह तराशा जाता था कि वह देखने में सोने जैसी लगे. भरोसे में आने के बाद ग्राहक से मोटी रकम वसूल की जाती थी. आरोपी केवल नकली सोना बेचकर ही नहीं, बल्कि साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन से भी पैसे ऐंठते थे. ये अनजान लोगों को वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक स्थिति में लाते और वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करते थे. साथ ही सोशल मीडिया पर पुरानी मुद्रा को महंगे दामों में खरीदने-बेचने के फर्जी विज्ञापन डालकर भी ठगी करते थे.

53.39 लाख और कार जब्त: पुलिस ने आरोपियों से साइबर ठगी से अर्जित 53 लाख 39 हजार 500 रुपए, सोने जैसी दिखने वाली पीतल की एक ईंट, एक छैनी, पांच एंड्रॉयड मोबाइल, एक सिम, 10 एटीएम कार्ड और रकम से खरीदी गई एक कार जब्त की है. एसपी ने बताया कि आरोपी सैकुल के खिलाफ जुरहरा और दौसा में धोखाधड़ी के दो मामले पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और अलग-अलग राज्यों में हुई ठगी की जानकारी जुटा रही है.

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