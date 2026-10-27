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25 हजार के इनामी बदमाश ने पुलिस टीम पर ताना कट्टा, पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर लोडेड हथियार समेत दबोचा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Deeg )

डीग: डीग पुलिस ने 25 हजार रुपए के इनामी अंतरराज्यीय अपराधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने जब आरोपी का पीछा किया तो बदमाश ने फायर करने के इरादे से कट्टा तान दिया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ लिया. आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध कट्टा, पांच जिंदा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. यह कार्रवाई डीएसटी टीम, साइबर सेल और थाना खोह पुलिस की संयुक्त टीम ने की है. जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा-2.0 चलाया जा रहा है.