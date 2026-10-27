25 हजार के इनामी बदमाश ने पुलिस टीम पर ताना कट्टा, पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर लोडेड हथियार समेत दबोचा
आरोपी पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और गो-तस्करी सहित कुल 33 मामले दर्ज हैं.
Published : October 27, 2026 at 7:17 PM IST
डीग: डीग पुलिस ने 25 हजार रुपए के इनामी अंतरराज्यीय अपराधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने जब आरोपी का पीछा किया तो बदमाश ने फायर करने के इरादे से कट्टा तान दिया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ लिया. आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध कट्टा, पांच जिंदा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. यह कार्रवाई डीएसटी टीम, साइबर सेल और थाना खोह पुलिस की संयुक्त टीम ने की है. जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा-2.0 चलाया जा रहा है.
श्मशान घाट के पास घेराबंदी कर दबोचा 25 हजार का इनामी: पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया- गिरफ्तार आरोपी असलम उर्फ बच्ची (32) पुत्र दल्लू, निवासी रूद खोह, थाना खोह, जिला डीग है. आरोपी थाना सिकरी का 25 हजार रुपए का इनामी वांछित अपराधी है. पुलिस को सूचना मिली थी कि असलम अपने गांव रूद खोह की तरफ आ रहा है और रात के समय अलवर जाने की संभावना है. सूचना पर डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह एएसआई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रूद खोह और हयातपुर के बीच बने श्मशान घाट के पास नाकाबंदी की. इसी दौरान पहाड़ की तलहटी की तरफ से एक मोटरसाइकिल की रोशनी दिखाई दी. पुलिस ने बाइक को रुकने का इशारा किया तो चालक बाइक को वापस मोड़कर भागने लगा. इस पर डीएसटी प्रभारी सुल्तान सिंह और एएसआई जगदीश ने पीछा किया.
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फायर करने ही वाला था बदमाश: पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया- पीछा करने के दौरान बदमाश असलम ने पुलिस टीम की ओर फायर करने के इरादे से कट्टा तान दिया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके हाथ में लोडेड कट्टा मिला, जबकि उसके लोअर की जेब से 315 बोर के चार जिंदा कारतूस बरामद हुए. अवैध हथियार और कारतूस रखने के मामले में थाना खोह में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मौके से अवैध कट्टा, पांच जिंदा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
वाहन चोरी का मास्टरमाइंड निकला असलम: पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार असलम उर्फ बच्ची बड़ा वाहन चोर है. वह मथुरा, अलवर, जयपुर और हरियाणा से वाहन चोरी कर लाने के मामलों में शामिल रहा है. आरोपी के खिलाफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और गो-तस्करी सहित कुल 33 मामले दर्ज हैं. इनमें अकेले उत्तर प्रदेश के गोवर्धन, वृंदावन और मथुरा में वाहन चोरी के 15 मामले दर्ज बताए गए हैं.पुलिस अब आरोपी से वाहन चोरी और अवैध हथियार रखने के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस को पूछताछ के दौरान वाहन चोरी के नेटवर्क तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है.
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