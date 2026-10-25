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डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत 4 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत डीग पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक बोलेरो गाड़ी जब्त की है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के निर्देशन में की गई.

सीकरी में साइबर ठगी करते दो आरोपी पकड़े गए: थाना सीकरी पुलिस ने 24 अक्टूबर को खड़खड़ी रोड स्थित सरकारी कॉलेज के पास कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को पकड़ा. साइबर सेल डीग से मिली सूचना के अनुसार, 1930 साइबर हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों में सामने आए मोबाइल नंबरों की टावर लोकेशन खड़खड़ी रोड क्षेत्र में मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, तो दो युवक मोबाइल फोन के साथ बैठे मिले. पुलिस को देखकर दोनों ने अपने मोबाइल छिपाने का प्रयास किया. पूछताछ में आरोपियों की पहचान शहबाज उर्फ हैदर उम्र 20 वर्ष,निवासी सीकरी और साबिर उम्र 55 वर्ष, निवासी सीकरी के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक बोलेरो वाहन जब्त किया है. दोनों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की जांच की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- फर्जी QR कोड से अकाउंट हैक कर साइबर ठगी, इलाज या इमरजेंसी के नाम पर रुपए मांगने का खेल डीजे साउंड सिस्टम बेचने के नाम पर ठगी का तरीका: थाना सिकरी प्रभारी मुकेश कुमार के अनुसार, आरोपी अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर चोरी और लूट के मोबाइलों में फर्जी सिम लगाते थे. इसके बाद इन फर्जी सिमों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डीजे साउंड सिस्टम बेचने के फर्जी विज्ञापन पोस्ट करते थे. विज्ञापन में दिए गए फर्जी मोबाइल नंबरों पर जब लोग संपर्क करते, तो आरोपी उनसे फाइल चार्ज और डिलीवरी चार्ज के नाम पर एडवांस रुपए जमा करवा लेते थे. इसके बाद यह रकम फर्जी फोन-पे, गूगल-पे और स्कैनर आदि के जरिए ट्रांसफर करवाकर कमीशन के आधार पर निकाल ली जाती थी. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह फर्जी बैंक खाते और फर्जी सिम उपलब्ध करवाने के लिए भी इसी तरह कमीशन लेता था.