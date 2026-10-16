ऑपरेशन साइबर शटडाउन: डीग पुलिस ने 4 थानों में 22 साइबर ठगों को दबोचा, खेत में बैठकर करते थे ठगी
आरोपी फर्जी विज्ञापन, सस्ती राइड, वर्क फ्रॉम होम, पुराने सिक्के, ड्रोन, सिलाई मशीन, नौकरी का झांसा देकर एडवांस पैसे लेकर लोगों से ठगी करते थे,
Published : October 16, 2026 at 5:49 PM IST
डीग: डीग पुलिस ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 17 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 13 फर्जी सिम कार्ड, एक बैंक पासबुक और साइबर ठगी की राशि से खरीदी गई एक एसयूवी जब्त की है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी नाम-पते से अकाउंट बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे.आरोपी सस्ते सामान, ऑनलाइन राइड, वर्क फ्रॉम होम, पुराने सिक्के-नोट, ड्रोन कैमरा, सिलाई मशीन बेचने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे. कुछ आरोपी सेक्सटॉर्शन के जरिए भी लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे.जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत यह कार्रवाई की गई है.
जुरहरा पुलिस ने रात में साइबर ठगी करते 4 ठगों को दबोचा: पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया-अभियान के तहत थाना जुरहरा पुलिस ने रात के समय साइबर ठगी करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके अलावा एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया. पुलिस ने इनके कब्जे से चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन, चार फर्जी सिम कार्ड और एक पीएनबी बैंक पासबुक जब्त की. इसके अलावा साइबर ठगी की राशि से खरीदी गई एक एसयूवी भी जब्त की है.
राइड बुक कराने के नाम पर ठगी: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर नाम-पते से फर्जी अकाउंट बनाकर रैपिडो ऐप पर राइड बुक कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे.इसके अलावा सस्ती दरों पर साइकिल बेचने के विज्ञापन डालकर होम डिलीवरी के नाम पर एडवांस राशि खाते में डलवाते थे. आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में सलवार-सूट बेचने के फर्जी विज्ञापन भी डाले जाते थे.आरोपियों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर फ्रॉड की पांच शिकायतें दर्ज हैं.जुरहरा पुलिस ने मोहिन (22), वाजिद (23), साहिल (19) और सोहिल (23) को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी डीग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इनके साथ एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया.
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सिलाई मशीन, ड्रोन कैमरा और पुराने सिक्कों के नाम पर ठगी: कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया-दूसरी कार्रवाई में थाना गोपालगढ़ पुलिस ने तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए. आरोपी लोगों को सिलाई मशीन, ड्रोन कैमरा और पुराने सिक्के उपलब्ध कराने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे. गिरफ्तार आरोपियों में सुबान उर्फ सुब्बा (50), सलीम (45) और जाहुल (20) शामिल हैं. तीनों डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र एवं आसपास के गांवों के निवासी बताए गए हैं.
पहाड़ी में खेत में बैठकर कर रहे थे साइबर ठगी: कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया-तीसरी कार्रवाई थाना पहाड़ी पुलिस ने की. पुलिस ने खेत में बैठकर साइबर ठगी कर रहे छह युवकों को पकड़ा. इनमें से इकलास और दिलशाद को गिरफ्तार किया गया, जबकि चार साइबर ठग विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया गया. मौके से पुलिस ने छह एंड्रॉयड मोबाइल फोन और नौ फर्जी सिम कार्ड जब्त कर मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार अब तक के अनुसंधान में जब्त मोबाइल फोन से करीब 5 लाख रुपए की साइबर ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी आपस में मिलकर अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे. इनमें ऑनलाइन रोटी मेकर मशीन, हथियार जैसे देसी कट्टा व पिस्टल बेचने और होम डिलीवरी करने का झांसा, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर महिलाओं की चूड़ियां, पेन-पेंसिल और महिलाओं के कपड़े पैकिंग की नौकरी देने का झांसा शामिल था.
इसके अलावा आरोपी पुराने सिक्के और नोट महंगे दामों में खरीदने का झांसा देकर भी लोगों से रकम ऐंठते थे.पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के जरिए साइबर ठगी किए जाने की बात भी जांच में सामने आने की जानकारी दी है. गिरफ्तार आरोपियों में इकलास (23) निवासी डूंगेजा, थाना पुन्हाना, जिला नूंह मेवात हरियाणा और दिलशाद (19) निवासी घीसेड़ा, थाना पहाड़ी, जिला डीग शामिल हैं.
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सीकरी में एक साथ आठ साइबर ठग दबोचे, आठ मोबाइल जब्त: कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया- चौथी कार्रवाई में थाना सीकरी पुलिस ने साइबर ठगी करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इनके कब्जे से आठ एंड्रॉयड मोबाइल फोन मय सिम कार्ड जब्त किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में राहुल (23), साहिल (22), मुरसलीम (20), आबिद उर्फ रोकान (36), वसीम उर्फ नसीम (20), नासिर (24), प्रधान (35) और सोहिल (20) शामिल हैं. ये आरोपी डीग जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के इलाकों के निवासी बताए गए हैं.
ऑनलाइन विज्ञापनों को बनाया ठगी का जरिया: कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया-पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी नाम-पते से अकाउंट बनाकर आकर्षक और कम कीमत वाले सामान के विज्ञापन डालते थे. लोग इन विज्ञापनों को देखकर संपर्क करते थे तो आरोपी उनसे एडवांस भुगतान, डिलीवरी चार्ज या अन्य बहाने से रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा लेते थे. पुलिस की कार्रवाई से यह भी सामने आया कि साइबर ठगों ने ठगी के लिए अलग-अलग तरीकों का नेटवर्क तैयार कर रखा था. इनमें राइड बुकिंग, सस्ते कपड़े-साइकिल, पुराने सिक्के-नोट, ड्रोन कैमरा, सिलाई मशीन, ऑनलाइन नौकरी और वर्क फ्रॉम होम जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था. वहीं कुछ मामलों में सेक्सटॉर्शन के जरिए भी लोगों को डराकर रकम वसूलने की बात सामने आई है.
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