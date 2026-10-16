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ऑपरेशन साइबर शटडाउन: डीग पुलिस ने 4 थानों में 22 साइबर ठगों को दबोचा, खेत में बैठकर करते थे ठगी

पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने दी जानकारी ( ETV Bharat Deeg )

डीग: डीग पुलिस ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 17 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 13 फर्जी सिम कार्ड, एक बैंक पासबुक और साइबर ठगी की राशि से खरीदी गई एक एसयूवी जब्त की है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी नाम-पते से अकाउंट बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे.आरोपी सस्ते सामान, ऑनलाइन राइड, वर्क फ्रॉम होम, पुराने सिक्के-नोट, ड्रोन कैमरा, सिलाई मशीन बेचने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे. कुछ आरोपी सेक्सटॉर्शन के जरिए भी लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे.जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत यह कार्रवाई की गई है.

जुरहरा पुलिस ने रात में साइबर ठगी करते 4 ठगों को दबोचा: पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया-अभियान के तहत थाना जुरहरा पुलिस ने रात के समय साइबर ठगी करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके अलावा एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया. पुलिस ने इनके कब्जे से चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन, चार फर्जी सिम कार्ड और एक पीएनबी बैंक पासबुक जब्त की. इसके अलावा साइबर ठगी की राशि से खरीदी गई एक एसयूवी भी जब्त की है.