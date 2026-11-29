सस्ती कार का झांसा, अश्लील वीडियो की धमकी... डीग में साइबर ठगी के 12 आरोपी गिरफ्तार
Operation Countdown: फर्जी सिम, चोरी के मोबाइल और म्यूल खातों से करते थे ठगी, 24 मोबाइल, 12 फर्जी सिम और 1 एटीएम बरामद
Published : November 29, 2026 at 8:23 PM IST
डीग: साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए रोज नए तरीके अपना रहे हैं. सस्ती कार, शराब और फर्नीचर के फर्जी विज्ञापन से एडवांस वसूली, पुराने सिक्के महंगे दाम पर बेचने का लालच और अश्लील वीडियो देखने के नाम पर धमकाकर ठगी की जा रही थी. डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया -‘ऑपरेशन काउंटडाउन’ के तहत सीकरी, खोह, जुरहरा और बृजनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया. आरोपियों से मोबाइल और सिम जब्त किए गए हैं. म्यूल खातों की जांच में साइबर फ्रॉड की 9 शिकायतें भी सामने आई हैं.
सस्ती कार और शराब के विज्ञापन से बनाते थे शिकार: सीकरी थाना पुलिस ने 28 नवंबर को पटवन बिहार रोड पर कोटरे पर बैठे पांच युवकों को पकड़ा. इनके पास से पांच मोबाइल मय सिम जब्त किए गए. आरोपी अरबाज निवासी झंझार, तैय्यब निवासी उडकी मौहम्मदा, साहिल निवासी बास बुर्जा (थाना सीकरी), पुष्पेंद्र और सुभाष निवासी सैदमपुर बास हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी सिम और चोरी के मोबाइल से वाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाते थे. इनसे सिफ्ट कार, शराब और मोबाइल बेचने के विज्ञापन डालते थे. संपर्क करने पर फाइल और डिलीवरी चार्ज के नाम पर एडवांस लेते थे. रकम फर्जी खातों में फोन-पे, गूगल-पे और क्यूआर कोड से मंगवाकर कमीशन पर बांट लेते थे.
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म्यूल खातों में ठगी की रकम: खोह थाना पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के खिलाफ कार्रवाई कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें आरोपी जिलसाद खान, खलील, सारूफ उर्फ शाहरूख और शहबाज हैं. 27 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर चारों को पकड़ा गया. समन्वय पोर्टल पर जांच में इनके खातों के खिलाफ साइबर फ्रॉड की 9 शिकायतें मिलीं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ठगी की रकम फर्जी खातों में ट्रांसफर करवाते थे. खाते नहीं मिलने पर अपने निजी खातों का इस्तेमाल करते थे. रकम मंगवाने के बदले उन्हें कमीशन मिलता था. पुलिस अब इन खातों के लेन-देन की जांच कर रही है.
अश्लील वीडियो के नाम पर धमकी: जुरहरा थाना पुलिस ने 28 नवंबर की रात सौनोंखर औद्योगिक क्षेत्र के पास दो युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया. इनके पास से तीन मोबाइल और पांच सिम जब्त किए गए. आरोपी जुनैद निवासी नगला कुंदन और जाफर निवासी चांनियां खुर्द हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी नाम-पते से अकाउंट बनाकर सस्ते दामों में मेज-कुर्सी बेचने के विज्ञापन डालते थे. इसके अलावा गूगल-पे पर नंबर सर्च कर लोगों को गूगल क्रोम पर अश्लील वीडियो देखने के नाम पर धमकाते थे. डराकर फर्जी खातों में रुपये जमा करवाते थे.
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पुराने सिक्कों को महंगे दामों पर बेचने का देते थे लालच: बृज नगर थाना पुलिस ने तकनीकी सूचना पर अल्ताफ निवासी पिपरोली, थाना पुन्हाना, जिला नूंह (हरियाणा) को गिरफ्तार किया. इसके पास से दो मोबाइल और दो सिम जब्त किए गए. आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को फंसाता था. वह पुराने सिक्कों को महंगे दामों पर बेचने का लालच देता था. इसके अलावा मदद के नाम पर ली गई राशि को फ्रॉड की रकम बताकर भी संपर्क करता था. वाट्सएप पर विश्वास में लेकर फोन-पे, गूगल-पे और क्यूआर कोड से रुपये जमा करवाता था.
नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस: ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत चार थाना क्षेत्रों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है. आरोपियों से 10 मोबाइल और सिम जब्त किए गए हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है. जांच का फोकस ठगी की रकम के लेन-देन, फर्जी बैंक खातों, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और गैंग से जुड़े अन्य लोगों की पहचान पर है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है.
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