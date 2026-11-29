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सस्ती कार का झांसा, अश्लील वीडियो की धमकी... डीग में साइबर ठगी के 12 आरोपी गिरफ्तार

नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस ( ETV Bharat Deeg )

डीग: साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए रोज नए तरीके अपना रहे हैं. सस्ती कार, शराब और फर्नीचर के फर्जी विज्ञापन से एडवांस वसूली, पुराने सिक्के महंगे दाम पर बेचने का लालच और अश्लील वीडियो देखने के नाम पर धमकाकर ठगी की जा रही थी. डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया -‘ऑपरेशन काउंटडाउन’ के तहत सीकरी, खोह, जुरहरा और बृजनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया. आरोपियों से मोबाइल और सिम जब्त किए गए हैं. म्यूल खातों की जांच में साइबर फ्रॉड की 9 शिकायतें भी सामने आई हैं.

सस्ती कार और शराब के विज्ञापन से बनाते थे शिकार: सीकरी थाना पुलिस ने 28 नवंबर को पटवन बिहार रोड पर कोटरे पर बैठे पांच युवकों को पकड़ा. इनके पास से पांच मोबाइल मय सिम जब्त किए गए. आरोपी अरबाज निवासी झंझार, तैय्यब निवासी उडकी मौहम्मदा, साहिल निवासी बास बुर्जा (थाना सीकरी), पुष्पेंद्र और सुभाष निवासी सैदमपुर बास हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी सिम और चोरी के मोबाइल से वाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाते थे. इनसे सिफ्ट कार, शराब और मोबाइल बेचने के विज्ञापन डालते थे. संपर्क करने पर फाइल और डिलीवरी चार्ज के नाम पर एडवांस लेते थे. रकम फर्जी खातों में फोन-पे, गूगल-पे और क्यूआर कोड से मंगवाकर कमीशन पर बांट लेते थे.