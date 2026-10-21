डीग में सनसनीखेज खुलासा: अवैध संबंधों के विरोध पर मां ने ही कुल्हाड़ी से की जुड़वां बच्चों की हत्या, 3 गिरफ्तार
डीग के बड़ेशरा गांव में अवैध संबंधों का विरोध करने पर एक मां ने अपने दो जुड़वां बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी.
Published : October 21, 2026 at 9:55 AM IST
डीग: जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेशरा गांव में दो 13 वर्षीय जुड़वां बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, बच्चों की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनकी मां ने ही कुल्हाड़ी से की थी. हत्या के बाद शवों को खेत में ज्वार-बाजरे की ढेर में ले जाकर छिपा दिया गया था. पुलिस ने मामले में मां सहित तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. बच्चों के खून से सने कपड़े भी छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है.
जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब छह घंटे में वारदात का खुलासा किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला के अवैध संबंधों का दोनों बच्चे विरोध करते थे. इसी विरोध के कारण इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों की भूमिका और वारदात से जुड़े तथ्यों को जांच में शामिल किया है.
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मां ने ही कुल्हाड़ी से की दोनों बच्चों की हत्या: बड़ेशरा गांव में रहने वाले 13 वर्षीय जुड़वा बच्चों की हत्या उनकी मां ने सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि को कुल्हाड़ी से की थी. दोनों बच्चों के शव बाद में घर से करीब 250 मीटर दूर खेत में ज्वार-बाजरे की पुंज में मिले थे. शुरुआत में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई थी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाए. जांच आगे बढ़ने के साथ ही पुलिस असली आरोपियों तक पहुंची और मां सहित तीन लोगों को हिरासत में ले लिया.
अवैध संबंधों का विरोध करते थे बच्चे: एसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि जांच में सामने आया कि महिला के अवैध संबंधों को लेकर दोनों बच्चे अक्सर विरोध करते थे. हत्या के इस मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में बच्चों के खून से सने कपड़े भी मिले हैं. एसपी ने बताया कि वारदात के बाद इन कपड़ों को छिपाकर रखा गया था, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है. इन कपड़ों सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है.
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छह घंटे में खुलासा: दो बच्चों के शव मिलने की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के निर्देशन में पुलिस की टीमें सक्रिय हुईं. घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्यों का संकलन और संदिग्धों से पूछताछ सहित विभिन्न पहलुओं पर तेजी से काम किया गया. पुलिस ने महज छह घंटे में मामले का पर्दाफाश करते हुए बच्चों की मां सहित तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ और मामले से जुड़े साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच जारी है. पुलिस पकड़े गए आरोपियों की अलग-अलग भूमिका और घटनाक्रम की प्रत्येक कड़ी का सत्यापन कर रही है.
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