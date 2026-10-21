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डीग में सनसनीखेज खुलासा: अवैध संबंधों के विरोध पर मां ने ही कुल्हाड़ी से की जुड़वां बच्चों की हत्या, 3 गिरफ्तार

घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण और पुलिस ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेशरा गांव में दो 13 वर्षीय जुड़वां बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, बच्चों की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनकी मां ने ही कुल्हाड़ी से की थी. हत्या के बाद शवों को खेत में ज्वार-बाजरे की ढेर में ले जाकर छिपा दिया गया था. पुलिस ने मामले में मां सहित तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. बच्चों के खून से सने कपड़े भी छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है.