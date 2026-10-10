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डीग महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ, जल महलों से निकली शोभायात्रा, रंगीन फव्वारों और दीपदान से जगमगाएंगे महल

डीग महोत्सव की शोभायात्रा में शामिल कलाकार ( ETV Bharat Deeg )

डीग: ऐतिहासिक जल महलों की नगरी डीग में शनिवार को राजस्थान पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में डीग महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. महोत्सव के आगाज पर शहर में उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिला. जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने ऐतिहासिक जल महलों से शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. शोभायात्रा में राजस्थानी लोक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों, पारंपरिक वेशभूषा और महिलाओं की कलश यात्रा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी और फिर से जल महलों पर पहुंचकर संपन्न हुई.

शोभायात्रा के दौरान राजस्थानी लोक संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिली. पर्यटन विभाग की ओर से शामिल लोक कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया. वहीं, महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा में भाग लिया. पारंपरिक वेशभूषा, लोक कलाओं और जनभागीदारी ने महोत्सव के शुभारंभ को खास बना दिया. शोभायात्रा के जरिए डीग की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक परंपराओं को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया.