डीग महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ, जल महलों से निकली शोभायात्रा, रंगीन फव्वारों और दीपदान से जगमगाएंगे महल
महोत्सव के तहत दमखम-कबड्डी, मूंछ प्रतियोगिता, रस्सा-कस्सी तथा राधा-कृष्ण पोशाक प्रतियोगिताएं होंगी.
Published : October 10, 2026 at 1:54 PM IST
डीग: ऐतिहासिक जल महलों की नगरी डीग में शनिवार को राजस्थान पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में डीग महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. महोत्सव के आगाज पर शहर में उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिला. जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने ऐतिहासिक जल महलों से शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. शोभायात्रा में राजस्थानी लोक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों, पारंपरिक वेशभूषा और महिलाओं की कलश यात्रा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी और फिर से जल महलों पर पहुंचकर संपन्न हुई.
शोभायात्रा के दौरान राजस्थानी लोक संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिली. पर्यटन विभाग की ओर से शामिल लोक कलाकारों ने पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया. वहीं, महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा में भाग लिया. पारंपरिक वेशभूषा, लोक कलाओं और जनभागीदारी ने महोत्सव के शुभारंभ को खास बना दिया. शोभायात्रा के जरिए डीग की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक परंपराओं को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया.
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ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन को मिलेगी नई पहचान: जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बताया कि डीग अपनी ऐतिहासिक धरोहर, आकर्षक जल महलों, विशिष्ट स्थापत्य कला और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए अलग पहचान रखता है. डीग महोत्सव जैसे आयोजन इस ऐतिहासिक विरासत को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोक कला और सांस्कृतिक परंपराओं को भी प्रोत्साहन मिलता है. उन्होंने कहा कि महोत्सव के माध्यम से आमजन को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है. साथ ही, देश-प्रदेश के पर्यटकों के बीच डीग के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलती है. डीग की ऐतिहासिक पहचान को सशक्त बनाने और पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण हैं.
मेला मैदान में होंगी पारंपरिक प्रतियोगिताएं: डीग महोत्सव के अंतर्गत शहर के मेला मैदान में विभिन्न पारंपरिक और मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. इनमें दमखम-कबड्डी, मूंछ प्रतियोगिता, रस्सा-कस्सी तथा राधा-कृष्ण पोशाक प्रतियोगिताएं होंगी. इन आयोजनों के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी कला और कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. साथ ही, पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को राजस्थान की लोक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.
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रंगीन फव्वारों और दीपदान से जगमगाएंगे जल महल: महोत्सव के दौरान ऐतिहासिक डीग महल में आयोजित होने वाला 'डीग के रंग' कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेगा. इसके अंतर्गत रंगीन फव्वारों के माध्यम से महल परिसर की खूबसूरती को नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा. वहीं, 'जगमग डीग' कार्यक्रम के तहत दीपदान का आयोजन किया जाएगा, जिससे ऐतिहासिक नगरी का वातावरण रोशनी और उत्सवी उल्लास से सराबोर होगा.
सांस्कृतिक संध्या में दिखेगी राजस्थान की लोक कला: डीग महोत्सव के तहत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध लोक विरासत को मंच प्रदान किया जाएगा. महोत्सव का उद्देश्य डीग की ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन के नक्शे पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने के साथ स्थानीय संस्कृति, कला और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है. जल महलों से निकली शोभायात्रा के साथ शुरू हुए इस आयोजन ने शहर में सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत कर दी.