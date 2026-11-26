डीग: ठगी की रकम से संपत्ति बनाने वाले 3 साइबर ठग गिरफ्तार, अब बैंक खातों की होगी जांच
डीग पुलिस ने 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत दो साल से फरार तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 26, 2026 at 3:33 PM IST
डीग: साइबर ठगी से अर्जित रकम से मोटरसाइकिलें खरीदकर संपत्ति बनाने वाले साइबर ठग अब पुलिस के रडार पर हैं. डीग पुलिस ने करीब दो साल से फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नेटवर्क से पहले ही 10 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और ठगी की रकम से खरीदी गई तीन मोटरसाइकिलें जब्त की जा चुकी हैं. अब पुलिस आरोपियों के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की जांच कर रही है, ताकि साइबर ठगी से कमाई गई रकम और उससे बनाई गई संपत्ति का पता लगाया जा सके.
पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. ने जानकारी दी कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ और 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत यह कार्रवाई की गई. 25 नवंबर को थाना कैथवाड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि साइबर ठगी के एक पुराने मामले में वांछित आरोपी नावेद और इरफान अपने गांव भुआपुरगढ़ी में मौजूद हैं. इस पर थाना प्रभारी हीरालाल पूनिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर दोनों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया. वहीं, इसी मामले में वांछित तीसरे आरोपी जाहुल को न्यायालय के आदेश पर डीग जेल से अनुसंधान के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नावेद (30) पुत्र रुकमुद्दीन, इरफान (35) पुत्र ईसब और जाहुल (30) पुत्र मजीद के रूप में हुई है. तीनों भुआपुरगढ़ी गांव के निवासी हैं. इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
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पहले 19 आरोपी गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि साइबर ठगी का यह मामला करीब दो साल पुराना है. इस प्रकरण में पुलिस पहले ही 19 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपियों से पूछताछ और कार्रवाई के दौरान साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए 10 मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड जब्त किए गए थे. इसके अलावा साइबर ठगी से अर्जित रकम से खरीदी गई तीन मोटरसाइकिलें भी जब्त की जा चुकी हैं. अब तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों की पड़ताल में जुटी है.
बैंक खातों से लेकर संपत्तियों तक पहुंचेगी जांच: पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. उनके बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि साइबर ठगी से हासिल रकम किन खातों में पहुंची और उससे आरोपियों ने कितनी संपत्ति बनाई या खरीदी. ठगी की रकम से अर्जित संपत्तियों के संबंध में नए कानूनों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साइबर ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाने के लिए अनुसंधान जारी है.
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