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डीग: ठगी की रकम से संपत्ति बनाने वाले 3 साइबर ठग गिरफ्तार, अब बैंक खातों की होगी जांच

एसपी ऑफिस, डीग ( ETV Bharat Deeg )

डीग: साइबर ठगी से अर्जित रकम से मोटरसाइकिलें खरीदकर संपत्ति बनाने वाले साइबर ठग अब पुलिस के रडार पर हैं. डीग पुलिस ने करीब दो साल से फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नेटवर्क से पहले ही 10 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और ठगी की रकम से खरीदी गई तीन मोटरसाइकिलें जब्त की जा चुकी हैं. अब पुलिस आरोपियों के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की जांच कर रही है, ताकि साइबर ठगी से कमाई गई रकम और उससे बनाई गई संपत्ति का पता लगाया जा सके.

पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. ने जानकारी दी कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ और 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत यह कार्रवाई की गई. 25 नवंबर को थाना कैथवाड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि साइबर ठगी के एक पुराने मामले में वांछित आरोपी नावेद और इरफान अपने गांव भुआपुरगढ़ी में मौजूद हैं. इस पर थाना प्रभारी हीरालाल पूनिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर दोनों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया. वहीं, इसी मामले में वांछित तीसरे आरोपी जाहुल को न्यायालय के आदेश पर डीग जेल से अनुसंधान के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नावेद (30) पुत्र रुकमुद्दीन, इरफान (35) पुत्र ईसब और जाहुल (30) पुत्र मजीद के रूप में हुई है. तीनों भुआपुरगढ़ी गांव के निवासी हैं. इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.