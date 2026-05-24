Deeg Accident : ट्रक और पिकअप गाड़ी की भिड़ंत, 14 लोग घायल, 7 भरतपुर रेफर
राजस्थान के डीग में भीषण सड़क हादसा. डीग-गोवर्धन मार्ग पर बहज गांव के पास हुआ हादसा. वृंदावन सवामनी जा रहे थे पिकअप सवार...
Published : May 24, 2026 at 4:44 PM IST
डीग: राजस्थान में डीग-गोवर्धन मार्ग स्थित बहज गांव के पास रविवार को ट्रक और पिकअप गाड़ी की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में पिकअप में सवार 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली थाना अधिकारी रामनरेश मीणा, मंगतू सिंह सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को डीग राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया.
प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर 7 घायलों को बेहतर इलाज के लिए भरतपुर रेफर किया गया है. शहर कोतवाली थाना अधिकारी रामनरेश मीणा ने बताया कि घायल लोग रामपुर से पिकअप में सवार होकर वृंदावन सवामनी के लिए जा रहे थे. इसी दौरान गोवर्धन की ओर से आ रहे ट्रक से बहज गांव के समीप उनकी भिड़ंत हो गई, जिससे पिकअप में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
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हादसे में नरेश पुत्र जगदीश (30), गिल्लू पुत्र बलराम (25), अमित पुत्र मदनलाल (30), साहिल पुत्र राम सिंह (20), कुलदीप पुत्र सुरेश (10), कैलाश पुत्र लीलाराम (35), नवीन पुत्र बृजेश (20), रिंकू पुत्र नरेश (22), दुलीचंद पुत्र जगदीश (26), हितेश पुत्र अशोक (10), सुरेश पुत्र रामअवतार (40), पूरन पुत्र बाबूलाल (36), रोशन पुत्र सुगन (30) और संदीप (18) निवासी रामपुर-बानसूर घायल हुए हैं.
पुलिस ने ट्रक चालक को मौके पर ही हिरासत में ले लिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.