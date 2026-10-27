डीडवाना-कुचामन में पंचायत समिति की 87 सीटों पर 314 दावेदार, जिला परिषद की 35 सीटों पर 132 प्रत्याशियों में घमासान
जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया-नावा पंचायत समिति के कुल 21 वार्डों में 69 उम्मीदवार मैदान में हैं.
Published : October 27, 2026 at 5:10 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत तीसरे चरण की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. जिले की 5 पंचायत समितियों के 87 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नाम वापसी के बाद अब 314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में शेष बचे हैं. वहीं, जिला परिषद के कुल 35 वार्डों के लिए कुल 203 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 46 नामांकन खारिज कर दिए गए और 22 नामांकन वापस लिए गए. इसके बाद अब 132 उम्मीदवार मैदान में शेष हैं. नाम वापसी के बाद सभी उम्मीदवार प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं.
नाम वापसी के बाद पंचायत समिति चुनाव की तस्वीर साफ: जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि नाम वापसी के अंतिम दिन नावा पंचायत समिति के कुल 21 वार्डों के लिए 29 नामांकन वापस लिए गए. जिसके बाद अब 69 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसी प्रकार मकराना पंचायत समिति के 17 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 115 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे. जिनमें से 31 नामांकन खारिज हो गए और 9 नाम वापस लिए गए. इसके बाद अब 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं. वहीं, छोटी खाटू पंचायत समिति के 15 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 75 नामांकन पत्र प्राप्त हुए. जिनमें से 7 नामांकन खारिज हुए और 6 नाम वापस लिए गए. जिसके बाद अब 61 उम्मीदवार शेष बचे हैं.
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जिले की 87 सीटों पर होगा मतदान: अवधेश मीना ने बताया- परबतसर पंचायत समिति के 17 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 65 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे. जिनमें से 4 नामांकन खारिज हुए और 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए. जिसके बाद अब 58 उम्मीदवार मैदान में शेष बचे हैं. इसी तरह पीलवा पंचायत समिति के 17 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 68 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे. जिनमें से 7 नामांकन खारिज हुए और 4 नाम वापस लिए गए. अब यहां 57 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. जिले की इन 5 पंचायत समितियों में कुल 455 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे. जिनमें से 78 आवेदन खारिज किए गए और 51 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए. जिले में किसी भी सीट पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है और सभी 87 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी.
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22 नामांकन वापस, जिला परिषद चुनाव की तस्वीर साफ: पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के तहत तृतीय चरण के लिए जिला परिषद सदस्यों के नाम वापसी की अंतिम तिथि के साथ ही उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि जिला परिषद के कुल 35 वार्डों के लिए कुल 203 नामांकन प्राप्त हुए थे. जिनमें से 46 नामांकन खारिज कर दिए गए. नाम वापसी के अंतिम दिन सोमवार को 22 नामांकन वापस लिए गए.
जिला परिषद के 35 वार्डों पर 132 उम्मीदवार मैदान में: अवधेश मीना ने बताया- डीडवाना-कुचामन जिला परिषद सदस्य पद के लिए अब कुल 132 उम्मीदवार चुनावी मैदान में शेष हैं. सांख्यिकी प्रपत्र के अनुसार राजनैतिक दलों में कांग्रेस के 35 उम्मीदवार हैं, जिनमें 20 पुरुष और 15 महिला हैं. भाजपा के 35 उम्मीदवार हैं, जिनमें 16 पुरुष और 19 महिला हैं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 35 उम्मीदवार हैं, जिनमें 16 पुरुष और 19 महिला हैं. निर्दलीय 22 उम्मीदवार हैं, जिनमें 17 पुरुष और 5 महिला हैं. बसपा के 3 उम्मीदवार है . वहीं माकपा के 2 उम्मीदवार हैं.
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