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डीडवाना-कुचामन में पंचायत समिति की 87 सीटों पर 314 दावेदार, जिला परिषद की 35 सीटों पर 132 प्रत्याशियों में घमासान

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन ( ETV Bharat Didwana-Kuchaman )

डीडवाना-कुचामन: जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत तीसरे चरण की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. जिले की 5 पंचायत समितियों के 87 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नाम वापसी के बाद अब 314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में शेष बचे हैं. वहीं, जिला परिषद के कुल 35 वार्डों के लिए कुल 203 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 46 नामांकन खारिज कर दिए गए और 22 नामांकन वापस लिए गए. इसके बाद अब 132 उम्मीदवार मैदान में शेष हैं. नाम वापसी के बाद सभी उम्मीदवार प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं.

नाम वापसी के बाद पंचायत समिति चुनाव की तस्वीर साफ: जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि नाम वापसी के अंतिम दिन नावा पंचायत समिति के कुल 21 वार्डों के लिए 29 नामांकन वापस लिए गए. जिसके बाद अब 69 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसी प्रकार मकराना पंचायत समिति के 17 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 115 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे. जिनमें से 31 नामांकन खारिज हो गए और 9 नाम वापस लिए गए. इसके बाद अब 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं. वहीं, छोटी खाटू पंचायत समिति के 15 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 75 नामांकन पत्र प्राप्त हुए. जिनमें से 7 नामांकन खारिज हुए और 6 नाम वापस लिए गए. जिसके बाद अब 61 उम्मीदवार शेष बचे हैं.