डीडवाना कस्टोडियन जमीन विवाद: हजारों किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, विधायक मुकेश भाकर घायल

किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: डीडवाना जिला मुख्यालय के आसपास स्थित 19 गांवों की कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के मामले ने सोमवार को गंभीर रूप ले लिया. इसके विरोध में हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों के साथ-साथ कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात, सीकर के सांसद अमराराम, लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी एवं पूर्व विधायक बलवान पूनिया शामिल हुए. इस दौरान किसानों ने सरकार पर जबरन उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की जमीन वापस नहीं मिल जाती, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. प्रदर्शन के दौरान तनाव तब बढ़ गया, जब प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया. पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया और सामने बैरिकेड लगा दिए, जिससे किसान और भी अधिक भड़क गए. इसके बाद पुलिस और किसान प्रदर्शनकारियों के बीच आमने-सामने की स्थिति हो गई. पढ़ें: कुचामन जिले में कस्टोडियन जमीनों से अतिक्रमण हटाने के मामले ने पकड़ा तूल, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन इस मौके पर सीकर सांसद अमराराम, लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक चेतन डूडी और बलवान पूनिया बैरिकेड्स पर चढ़ गए और पुलिस प्रशासन की सख्ती का विरोध जताया. इस बीच किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को भी पटक दिया.इसी दौरान, जब लाडनूं विधायक मुकेश भाकर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक बैरिकेड से गिरने के कारण उनके पैर में चोट आई, जिससे फ्रैक्चर हो गया. इसके बाद विधायक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके पैर का इलाज किया.