डीडवाना कस्टोडियन जमीन विवाद: हजारों किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, विधायक मुकेश भाकर घायल

डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के दौरान लाडनूं विधायक मुकेश भाकर घायल हो गए.

किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव
किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
कुचामन सिटी: डीडवाना जिला मुख्यालय के आसपास स्थित 19 गांवों की कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के मामले ने सोमवार को गंभीर रूप ले लिया. इसके विरोध में हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों के साथ-साथ कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात, सीकर के सांसद अमराराम, लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी एवं पूर्व विधायक बलवान पूनिया शामिल हुए.

इस दौरान किसानों ने सरकार पर जबरन उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की जमीन वापस नहीं मिल जाती, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. प्रदर्शन के दौरान तनाव तब बढ़ गया, जब प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया. पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया और सामने बैरिकेड लगा दिए, जिससे किसान और भी अधिक भड़क गए. इसके बाद पुलिस और किसान प्रदर्शनकारियों के बीच आमने-सामने की स्थिति हो गई.

इस मौके पर सीकर सांसद अमराराम, लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक चेतन डूडी और बलवान पूनिया बैरिकेड्स पर चढ़ गए और पुलिस प्रशासन की सख्ती का विरोध जताया. इस बीच किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को भी पटक दिया.इसी दौरान, जब लाडनूं विधायक मुकेश भाकर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक बैरिकेड से गिरने के कारण उनके पैर में चोट आई, जिससे फ्रैक्चर हो गया. इसके बाद विधायक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके पैर का इलाज किया.

कलेक्टर से मिला प्रतिनिधिमंडल: किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत से मुलाकात की और कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने का विरोध जताया. उन्होंने किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल न करने और कस्टोडियन जमीनों पर काबिज किसानों को खातेदारी अधिकार देने की मांग की. उनका कहना था कि ये जमीनें किसानों की हैं और वे इन पर आजादी से पूर्व और बाद से लगातार खेती करते आ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि ये जमीनें कस्टोडियन की नहीं, बल्कि उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं, जिन पर वे लगभग 78 वर्षों से खेती कर रहे हैं. कई जमीनों पर तो अब भवन बन चुके हैं और घनी आबादी बस चुकी है. अब जिला प्रशासन इन जमीनों को गलत तरीके से अपने संरक्षण में ले रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जबरन किसानों की जमीन हड़पने का प्रयास किया, तो एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा.

पाक चले गए थे कई परिवार: 1947 में भारत विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी जमीनों को सरकार ने कस्टोडियन घोषित कर दिया था. हालांकि, पाकिस्तान जाने वाले कई लोगों के रिश्तेदार भारत में ही रह गए और उन्होंने इन जमीनों पर खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन पिछले दिनों सरकार ने इन जमीनों को सरकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

