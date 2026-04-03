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जीएसवीएम में बनेगा डेडिकेटेड रिसर्च स्टेशन; सेल कल्चर लैब और इन्क्यूबेशन सेंटर भी होगा, 1400 वर्ग मीटर में होगी तैयार

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने दी जानकारी.

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जीएसवीएम (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:45 PM IST

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कानपुर : शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) में पढ़ने वाले एमबीबीएस छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज से राहत भरी खबर सामने आई है. मेडिकल कॉलेज कैंपस के पास ही 1400 वर्ग मीटर में पहली बार डेडिकेटेड रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा. इस बिल्डिंग में छह से सात फ्लोर बनेंगे.

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि हम चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड रिसर्च स्टेशन हम डेवलप करें, जिसमें सब चीजें हों. जैसे कि रिसर्च के लिये एनीमल हाउस, सेल कल्चर लैब की आवश्यकता होती है. उन्होंने बताया कि इसके लिये हम डेडिकेटेड बिल्डिंग बना रहे हैं. इसमें छह से सात फ्लोर होंगे. उन्होंने बताया कि 1400 स्क्वायर मीटर एरिया में पूरी बिल्डिंग डेवलप होगी.

प्राचार्य डॉ. संजय काला ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में सेल कल्चर लैब भी होगी. एआई तकनीक, इंक्यूबेशन सेंटर के लिये जगह देंगे, रिसर्च लैब समेत अन्य कक्ष होंगे. इसमें छात्रों के लिए पूरी तरह से शोध संबंधी कार्यों को कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसमें एनिमल लैब की भी स्थापना की जाएगी.

उन्होंने बताया कि यह पूरी बिल्डिंग रिसर्च पर केंद्रित होगी. उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इससे जीएसवीएम एक लंबी छलांग लगाएगा. क्योंकि एक डेडिकेटेड फैसिलिटी हमारे साथ नहीं थी, तो एक डेडिकेटेड फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी. उन्होंने बताया कि हमारा ज्यादातर फोकस पठन पाठन और मरीजों के केयर में रहता है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिसर्च पर जोर दिया जाए तो इसी कड़ी में हम लोगों ने यह प्लान किया है कि हम लोग यहां पर रिसर्च को डेवलप करें. उन्होंने कहा कि आने वाला टाइम एआई का है. उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा काॅलेज मरीज की केयर, टीचिंग के अलावा रिसर्च के लिये भी जाना जाए. उन्होंने बताया कि बिल्डिंग निर्माण में 25 से 30 करोड़ की लागत से तैयार होगी.

यह भी पढ़ें : कानपुर के हैलट अस्पताल में "ई हॉस्पिटल" व्यवस्था लागू, एक क्लिक में मिलेगा मरीजों का पूरा रिकाॅर्ड

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