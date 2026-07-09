ETV Bharat / state

RUHS में डेडिकेटेड कॉक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक शुरू, इस दिन मरीजों को मिलेगी इलाज की सुविधा

इस विशेष क्लिनिक में ईएनटी, बाल रोग, मनोचिकित्सा एवं एनेस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ-साथ अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट एक साथ उपस्थित रहेंगे. मरीज के अस्पताल पहुंचने पर सभी आवश्यक विशेषज्ञ एक ही स्थान पर उसका मूल्यांकन करेंगे तथा आवश्यक परामर्श, जांच, उपचार योजना, रेफरल एवं आगे की कार्ययोजना तैयार करेंगे. इससे मरीजों का समय बचेगा, उपचार में अनावश्यक विलंब नहीं होगा तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा.

जयपुरः श्रवण बाधित बच्चों एवं वयस्क मरीजों को अधिक सुविधाजनक एवं विश्वस्तरीय उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए RUHS चिकित्सालय में एक डेडिकेटेड कॉक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक शुरू किया गया है. यह क्लिनिक प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगा. इस पहल का उद्देश्य कॉक्लियर इम्प्लांट से संबंधित सभी आवश्यक सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों को विभिन्न विभागों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़े और उपचार प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित एवं प्रभावी बन सके.

नियमित फॉलो-अपः RUHS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने कहा कि राजस्थान सरकार ने श्रवण बाधित बच्चों एवं वयस्कों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रम को अत्यंत संवेदनशीलता एवं दूरदर्शिता के साथ विकसित किया है. राज्य में संचालित यह कार्यक्रम देश के सबसे बेहतर वित्तपोषित (Well-funded) कॉक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रमों में से एक है.

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी अत्याधुनिक कॉक्लियर इम्प्लांट एवं उससे संबंधित उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है. क्लिनिक में उन सभी मरीजों का भी नियमित फॉलो-अप किया जाएगा, जिनकी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पहले हो चुकी है. उनकी सुनने की क्षमता, भाषा विकास, बोलने की प्रगति तथा डिवाइस की कार्यक्षमता का समय-समय पर वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा. किसी मरीज को तकनीकी, चिकित्सकीय अथवा पुनर्वास संबंधी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी इसी क्लिनिक में किया जाएगा.

पहली मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिकः डॉ ग्रोवर ने बताया कि विश्व के अनेक विकसित देशों के प्रमुख कॉक्लियर इम्प्लांट केन्द्रों में इस प्रकार की वन-स्टॉप मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिक की व्यवस्था लंबे समय से सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है. राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की समर्पित मल्टीडिसिप्लिनरी कॉक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक की शुरुआत पहली बार की जा रही है. यह पहल न केवल मरीजों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि कॉक्लियर इम्प्लांट सेवाओं की गुणवत्ता और उपचार के परिणामों को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.