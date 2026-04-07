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14 मंत्रियों के सामने दंडवत: सद्बुद्धि के लिए आरती पूजा, नियुक्ति मांग पर डीएड अभ्यर्थियों का अनोखा विरोध

डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat Chhattisgarh )