ETV Bharat / state

नवा रायपुर में अनशन पर बैठे D.Ed अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, नियुक्ति की मांग को लेकर 171 दिनों से धरना जारी

रायपुर: नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड के अभ्यर्थी पिछले 171 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए. D.Ed के अभ्यर्थियों की केवल एक सूत्रीय मांग है कि उन्हें नियुक्ति दी जाए. प्रदेश भर के D.Ed के अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2025 से ठंड और गर्मी का सामना करते हुए आंदोलन पर हैं. इस दौरान D.Ed के अभ्यर्थी कोरबा जिले के रहने वाली अभ्यर्थी चमेली पटेल की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. अनशन स्थल पर हालत नाजुक होने के कारण उन्हें आनन-फानन में अभनपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है. जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के D.Ed अभ्यर्थी पिछले साल 24 दिसंबर 2025 से लगातार कड़कड़ाती ठंड, और चिलचिलाती धूप के बावजूद इस भीषण गर्मी में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कोई नई या नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं. बल्कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने की गुहार प्रदेश सरकार से लगा रहे हैं. लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई भी सकारात्मक पहल D.Ed के अभ्यर्थियों के लिए नहीं की गई है जिसकी वजह से वे नियुक्ति की मांग को लेकर अड़े हुए हैं.

क्या है मामला

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार योग्य D.Ed अभ्यर्थियों को रिक्त 2300 पदों पर जल्द नियुक्ति दी जाए. इसी बात को लेकर प्रदेश सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं लेकिन इन अभ्यर्थियों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है. 171 दिन बीत जाने के बाद भी शासन-प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों ने सुध नहीं ली जिससे अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश और निराश है.

हम पिछले साढ़े पांच महीनों से सड़कों पर बैठे हैं. कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण हमारे अन्य अभ्यर्थी को कुछ भी होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.- प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी

डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लिखित आदेश से कम मंजूर नहीं

अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार लिखित में उनकी नियुक्ति का आदेश जारी नहीं करती तब तक उनका यह आंदोलन और आमरण अनशन रुकने वाला नहीं है. उन्होंने प्रदेश सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है.

AAP के सांसद संजय सिंह भी कर चुके हैं मुलाकात

7 जून को आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नवा रायपुर के तूता धरनास्थल में D.ed आंदोलनकारी से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. संजय सिंह ने कहा कि अदालतों के फैसलों का सम्मान न करना और युवाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर करना न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास है.