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206 दिनों से न्याय की पुकार, बारिश में रेंगते रहे युवा, गूंजता रहा नारा, 'नियुक्ति दो या मृत्यु दो'

नौकरी के लिए डीएड अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

धरना स्थल पर लगातार गूंज रहे थे नारे

रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर शिक्षक बनने का सपना लिए बैठे डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन शुक्रवार को 206वें दिन में पहुंच गया.

रायपुर : बारिश की हर बूंद के साथ दर्द भी बरस रहा था. सैकड़ों युवा जमीन पर दंडवत होकर रेंग रहे थे. हाथ जुड़े थे, आंखों में उम्मीद थी और जुबान पर सिर्फ एक मांग, 'नियुक्ति दो या मृत्यु दो'.

'युवा मर रहे हैं, सरकार सो रही है...'

'नियुक्ति दो या मृत्यु दो...'

'बीएड को नहीं, डीएड को नियुक्ति दो...'

206 दिनों का लंबा इंतजार

डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आमरण अनशन 24 दिसंबर 2025 से लगातार जारी है. अब यह 206वें दिन में पहुंच चुका है. उनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती के 2,300 रिक्त पद होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है. अभ्यर्थियों का दावा है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है.

रायपुर तूता धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

विधानसभा जाने से पहले रोके गए प्रदर्शनकारी

भारी बारिश के बीच दंडवत प्रदर्शन कर युवाओं ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा की ओर बढ़ने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था. प्रदर्शनकारी जमीन पर लेटे-लेटे ही नारे लगाते रहे और बाद में वहीं से अपना मांग पत्र अधिकारियों को सौंप दिया.

साय सरकार से नौकरी की मांग (ETV BHARAT)

न्याय की गुहार, सरकार से तीन मांगें

डीएड अभ्यर्थी संघ ने सरकार से यह प्रमुख मांगें रखी हैं.

पहली मांग: न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन करते हुए 2,300 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए.

दूसरी मांग: सरकार अभ्यर्थियों से तत्काल संवाद शुरू करे.

तीसरी मांग: 206 दिनों से चल रहे आंदोलन का मानवीय समाधान निकाला जाए.

डीएड अभ्यर्थियों का दंडवत प्रदर्शन (ETV BHARAT)

सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, भरोसे का भी:अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल रोजगार की नहीं, बल्कि न्याय और संविधान पर विश्वास की भी है. उनका आरोप है कि जब अदालतों के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा, तो युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है.