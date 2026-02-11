ETV Bharat / state

साय सरकार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का संदेश, D.Ed अभ्यर्थियों के पक्ष में लिखा पत्र, बढ़ा सियासी दबाव

अब तक प्रदेश तक सीमित दिख रहा डीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष अर्जुन मुंडा के पत्र के बाद राष्ट्रीय विमर्श में शामिल हो गया है. एक वरिष्ठ आदिवासी नेता के रूप में मुंडा ने न सिर्फ अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझा, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ते हुए सरकार की जिम्मेदारी भी याद दिलाई है. उनके इस कदम से आंदोलन को नई नैतिक और राजनीतिक ताकत मिली है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर चल रहा डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है. 49 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों के समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के प्रमुख आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा सामने आए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देशानुसार रिक्त 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है. साथ ही शीघ्र और न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की है.

अर्जुन मुंडा ने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा, न्यायालयीन निर्देशों के अनुपालन में देरी युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से अपेक्षा जताई है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को केवल प्रशासनिक विषय न मानकर मानवीय दृष्टिकोण से देखे और शीघ्र समाधान निकाले.





49 दिन का आमरण अनशन, जिसने मुंडा का ध्यान खीचा

नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों का 49 दिनों से चल रहा आमरण अनशन अब गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है. रोज एंबुलेंस पहुंचना, अभ्यर्थियों का अचेत होना और अस्पताल ले जाना, यही तस्वीरें इस आंदोलन की भयावहता को दिखाती है. इसी स्थिति को देखते हुए अर्जुन मुंडा ने हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा.





आदिवासी नेतृत्व की आवाज, साय सरकार के लिए संकेत

अर्जुन मुंडा का पत्र केवल एक समर्थन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज और युवा वर्ग की भावना का संकेत माना जा रहा है. एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार से मुंडा की यह अपेक्षा राजनीतिक तौर पर भी अहम मानी जा रही है. माना जा रहा है कि इस हस्तक्षेप के बाद सरकार पर निर्णय लेने का दबाव और तेज होगा.





अब सरकार के पाले में गेंद

अर्जुन मुंडा के पत्र के बाद डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन नए मोड़ पर खड़ा हो गया है. सवाल साफ है कि क्या साय सरकार एक राष्ट्रीय आदिवासी नेता की अपील और 49 दिनों से अनशन कर रहे युवाओं की पीड़ा को समझकर फैसला लेगी, या फिर यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक संकट बनेगा ?

डीएड अभ्यर्थियों के आमरण अनशन पर सरकार संवेदनशील: डिप्टी सीएम अरुण साव

सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग, DEd अभ्यर्थियों ने एक बार फिर किया शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव

48 दिन से आमरण अनशन, एंबुलेंस के सायरन के बीच स्ट्रेचर पर जाते डीएड अभ्यर्थी, मार्मिक तस्वीरें देख आंखें हुई नम, सरकार फिर भी मौन